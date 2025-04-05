У Салівці в бетонній ямі знайшли тіло чоловіка — поліція встановлює причини смерті

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4 квітня у селі Салівка Кременчуцького району знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Близько 13.30 місцеві мешканці повідомили, що біля приватного домоволодіння, в бетонній ямі, лежить тіло невідомого. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 53-річний місцевий мешканець.

Під час первинного огляду ознак насильницької смерті не зафіксували. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування точної причини смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «природна смерть». Триває слідство.

Нагадаємо, що у березні у Кременчуці на вулиці знайшли тіло чоловіка.