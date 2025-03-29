У Кременчуці на вулиці знайшли тіло чоловіка — поліція

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Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні вранці, 29 березня, жителі Кременчука знайшли тіло чоловіка без ознак життя на вулиці Шевченка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

На місці події констатували смерть чоловіка. Поліцейські з’ясували, що померлим є місцевий мешканець 1970 року народження. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Обставини події з’ясовують слідчі у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, кременчуківця взяли під варту за вбивство знайомого під час пиятики на роботі