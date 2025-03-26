Кременчуківця взяли під варту за вбивство знайомого під час пиятики на роботі

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 189

59-річному мешканцю Кременчука повідомили про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та взяли під варту. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від Кременчуцької окружної прокуратури.

Як встановило слідство, 20 березня 2025 року на робочому місці під час спільного вживання алкоголю між підозрюваним та його 64-річним знайомим стався конфлікт. У ході суперечки чоловік повалив потерпілого на підлогу та вдарив у шию та передпліччя, внаслідок яких той помер на місці.

Суд, за клопотанням прокурора та слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше у Кременчуці поліція затримала підозрюваного у вбивстві 61-річного чоловіка. Згодом суд наклав арешт на речові докази у справі.