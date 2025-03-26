Понад 7 млн грн доходу від бізнесу, заощадження: що задекларував депутат Кременчуцької міськради Микола Бокован

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 2

Підприємництвом депутат почав займатись до повномасштабного вторгнення, тоді «вже велися перемовини», заявив Бокован. За його словами, він співпрацює з однією з великих мереж в Україні

26 березня депутат Кременчуцької міської ради, помічник народного депутата Юрія Шаповалова Микола Бокован подав щорічну декларацію про доходи та майно за 2024 рік. У ній він вказав нерухомість, транспорт, доходи. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

З нерухомості Микола Бокован задекларував 3 квартири та нежитлове приміщення своєї дружини Марини Бокован. Однією з квартир володіє сам депутат — її він придбав у 2016 році за 145 тисяч 300 грн. Площа оселі — 80,6 м². Іншими квартирами володіють родини подружжя Бокованів.

У 2023 році Марина Бокован також придбала у Кременчуці нежитлове приміщення, площа якого склала 450,5 м². Вартість нерухомості — майже 5 мільйонів гривень.

З транспорту депутат задекларував Honda CR-V 2012 року, яку він придбав у 2018 році за 270 тисяч 490 гривень та машину дружини Volkswagen ID.4 2022 року випуску, яку жінка придбала торік за 750 тисяч гривень.

На посаді помічника народного депутата України Юрія Шаповалова Микола Бокован заробив 579 тис. 697 гривень. Загальний дохід від підприємницької діяльності Бокованів склав понад 7,77 млн гривень.

У готівці депутат зберігає 27 тисяч 700 доларів США, 13 тисяч 500 євро та 235 тисяч 500 гривень. Марина Бокован тримає у готівці 27 тис. 100 доларів США. На банківських рахунках Микола Бокован має понад 100 тисяч гривень, 5,7 тис. євро та майже 2,4 тис. доларів США.

Марина Бокован тримає на рахунках майже 150 тисяч гривень, 1,3 тис. євро та приблизно 2,4 тис. доларів США.

Нагадаємо, у 2023 році Микола Бокован задекларував понад 5 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності і ще 5 млн 696 тисяч гривень — дохід своєї дружини Марини Бокован.

За даними Youcontrol, як підприємці Микола і Марина Боковани були оформлені 1 травня 2023 року — ФОП відкрили в один день.

У коментарі журналістам Микола Бокован розповів, що його підприємницька діяльність «ніяк не пов’язана ні з бюджетними коштами, ні з якимись коштами держави».

Підприємництвом депутат почав займатись до повномасштабного вторгнення, тоді «вже велися перемовини», заявив Бокован. За його словами, він співпрацює з однією з великих мереж в Україні.

— Так сталося, що один з партнерів по цьому напрямку роботи виїхав за кордон, то я фактично зайняв його місце, — коментував кількість доходу депутат.

Він наголошував, що прибуток від доходу значно відрізняється. Приміщення дружина змогла придбати коштом заощаджень та прибутку від бізнесу, розповів Микола Бокован.

Нагадаємо, народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов подав декларацію про доходи за 2024 рік.