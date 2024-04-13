Менше ніж за рік депутат Бокован та його дружина заробили понад 11 мільйонів гривень: як він це прокоментував

У 2023 році депутат Кременчуцької міської ради та помічник народного депутата Юрія Шаповалова Микола Бокован задекларував понад 5 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності і ще 5 млн 696 тисяч гривень — дохід своєї дружини Марини Бокован. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.
Відомо, що жінка отримала гроші від підприємницької діяльності. У 2023 році Марина Бокован також придбала у Кременчуці нежитлове приміщення, площа якого склала 450,5 м². Вартість нерухомості — майже 5 мільйонів гривень.
За даними Youcontrol, як підприємці Микола і Марина Боковани були оформлені 1 травня 2023 року — ФОП відкрили в один день. Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, єдиним доходом сім’ї залишалась заробітна плата Миколи Бокована, як помічника депутата.
За вказаною інформації у соцмережах, Марина Бокован працює SMM-спеціалістом в діджитал агенції Zwebra. На сайті агенції розміщена анкета Марини Бокован, як їх працівниці.
У коментарі ТЪ Микола Бокован розповів, що його підприємницька діяльність «ніяк не пов’язана ні з бюджетними коштами, ні з якимись коштами держави». Бізнес депутат веде у Києві, як і його дружина, за даними Youcontrol, у сфері обслуговування.
Підприємництвом депутат почав займатись до повномасштабного вторгнення, тоді «вже велися перемовини», каже Бокован. За його словами, він співпрацює з однією з великих мереж в Україні.
Він наголошує, що прибуток від доходу значно відрізняється. Приміщення дружина змогла придбати коштом заощаджень та прибутку від бізнесу, додає Микола Бокован.
Нагадаємо, мільйони готівки, авто та годинник: що задекларував народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов.
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