У Горішніх Плавнях відбувся відкритий чемпіонат з веслування на байдарках та каное

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12 квітня у Горішніх Плавнях пройшов відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное. Участь у чемпіонаті взяли й кременчужани. Учень Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного виборов одразу два перших місця. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у соціальних мережах.

Михайло Мосейчук став першим у веслуванні С-1 500 та 1000 метрів.

У навчальному закладі зазначають, що готував до змагань спортсмена тренер Віктор Полівара.

Нагадаємо, освітній процес у Кременчуцькому спортивному ліцеї в умовах воєнного стану: інспектував заступник начальника ПОВА Антон Чубенко.