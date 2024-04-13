У Горішніх Плавнях відбувся відкритий чемпіонат з веслування на байдарках та каное

12 квітня у Горішніх Плавнях пройшов відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное. Участь у чемпіонаті взяли й кременчужани. Учень Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного виборов одразу два перших місця. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у соціальних мережах.
Михайло Мосейчук став першим у веслуванні С-1 500 та 1000 метрів.
У навчальному закладі зазначають, що готував до змагань спортсмена тренер Віктор Полівара.
Нагадаємо, освітній процес у Кременчуцькому спортивному ліцеї в умовах воєнного стану: інспектував заступник начальника ПОВА Антон Чубенко.
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