Нова фотозона: у Кременчуці розквітли сакури

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 108

У Кременчуці у різних районах міста розквітли сакури. «Кременчуцький Телеграф» зробив кілька фото квітучих дерев у районі Палацу культури «КрАЗ». Кременчужани активно роблять світлини поряд з сакурами.

Одна сакура засохла. Раніше про догляд за сакурами та що робитимуть з сухим деревом журналісти запитували у генерального директора КП «Благоустрій Кременчука» Віктора Василенко.

«Нас іноді запитують, чому ми масово не висаджуємо по місту сакури. Але ці дерева досить примхливі. Ми знаємо, що є сакура біля Палацу культури «КрАЗ», яка не пережила зиму. Її доведеться спиляти», — розповідав директор «Благоустрою».

Нагадаємо, де у Кременчуці висадили сакури за 165 580 тисяч гривень.