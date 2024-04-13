Нова фотозона: у Кременчуці розквітли сакури

У Кременчуці у різних районах міста розквітли сакури. «Кременчуцький Телеграф» зробив кілька фото квітучих дерев у районі Палацу культури «КрАЗ». Кременчужани активно роблять світлини поряд з сакурами.
Одна сакура засохла. Раніше про догляд за сакурами та що робитимуть з сухим деревом журналісти запитували у генерального директора КП «Благоустрій Кременчука» Віктора Василенко.
Нагадаємо, де у Кременчуці висадили сакури за 165 580 тисяч гривень.
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