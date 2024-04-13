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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують неповнолітню Карину Волосюк: поліція

Сьогодні, 20:53 Переглядів: 169 Коментарів: 1

 

Дівчина зникла сьогодні, близько 16.00

Кременчуцькі поліцейські розшукують зниклу безвісти 12-річну Карину Волосюк. Про це повідомляє пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, 13 квітня близько 16.00 дівчина пішла із дому. На даний час її місце знаходження невідоме.
Прикмети зниклої: 175 зріст, волосся темного кольору, повної статури, очі темні.
Одягнена: світлий спортивний костюм, шкіряна куртка.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Карини Волосюк, правоохоронці просять звертатися за телефонами:

0997933504 чи 102.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: розшук зникла дівчина поліція
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 21:17

А, так вона завсьєгдатая в поліції? Іншого фото ніж у відділку поліції не знайшли...


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