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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан кличуть до бібліотеки на творчий вечір поетеси та новелістки Лариси Мельник (афіша)

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 82

 

Родом поетеса із Зінькова, проте із Кременчуком її пов'язують студентські роки

Кременчужан та гостей міста запрошують до бібліотеки на творчий вечір поетеси та новелістки Лариси Мельник. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Лариса Мельник народилася та живе у Зінькові, проте із Кременчуком її пов’язують студентські роки — свого часу вона навчалася тут у тодішньому Кременчуцькому педагогічному училищі. Далі було навчання у Харківському національному університеті імені Каразіна, вчительська діяльність та робота на держслужбі.

Під час свого творчого вечора поетеса поділиться з гостями своїм мистецтвом, творчістю та натхненням. На відвідувачів чекають поетичні читання, музичний виступ, обговорення та презентація творчості авторки.

Захід сприяє популяризації сучасної української поезії, яка відображає біль, мужність і незламність нашого народу в часи війни. Це можливість почути живі емоції, осмислити події через слово та відчути силу мистецтва, що народжується у непрості часи.

Відбудеться творчий вечір у понеділок, 31 березня, о 14.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека творчий вечір культура афіша поетка
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