Кременчужан кличуть до бібліотеки на творчий вечір поетеси та новелістки Лариси Мельник (афіша)

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Кременчужан та гостей міста запрошують до бібліотеки на творчий вечір поетеси та новелістки Лариси Мельник. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Лариса Мельник народилася та живе у Зінькові, проте із Кременчуком її пов’язують студентські роки — свого часу вона навчалася тут у тодішньому Кременчуцькому педагогічному училищі. Далі було навчання у Харківському національному університеті імені Каразіна, вчительська діяльність та робота на держслужбі.

Під час свого творчого вечора поетеса поділиться з гостями своїм мистецтвом, творчістю та натхненням. На відвідувачів чекають поетичні читання, музичний виступ, обговорення та презентація творчості авторки.

Захід сприяє популяризації сучасної української поезії, яка відображає біль, мужність і незламність нашого народу в часи війни. Це можливість почути живі емоції, осмислити події через слово та відчути силу мистецтва, що народжується у непрості часи.

Відбудеться творчий вечір у понеділок, 31 березня, о 14.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.