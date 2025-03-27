«Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі після наймасштабнішої російської кібератаки

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 93

В компанії запевнили, що не допущено витоку жодної сенситивної інформації

На сайті та в застосунку «Укрзалізниці» відновилися онлайн-продажі квитків на поїзди. Це вдалося зробити за 89 годин після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці. Про це повідомила пресслужба УЗ.

На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб.

— Попри постійні атаки ворога на інфраструктуру — офлайн і онлайн — ми продовжуємо рух та стаємо ще сильнішими. Також не допущено витоку жодної сенситивної інформації. Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських, — йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що «вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом».

В компанії подякували українцям за терпіння та підтримку, попередивши, що «можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу».

Нагадаємо, 23 березня ми писали, що в «Укрзалізниці» стався збій в ІТ-систем: не працюють сайт та мобільний застосунок. Про це зранку повідомили у пресслужбі компанії. «Укрзалізниця» зіткнулася з серйозною російською кібератакою. Через технічний збій онлайн-продаж квитків був тимчасово недоступний. Компанія співпрацювала з кібердепартаментом СБУ для відновлення роботи.