В «Укрзалізниці» не працюють сайт та застосунок: повідомляють про збій в ІТ-системі

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 172

У компанії посилюють роботу працівниками кас, а для зв'язку просять використовувати соцмережі

В «Укрзалізниці» стався збій в ІТ-системі: не працюють сайт та мобільний застосунок. Про це сьогодні, 23 березня, о 08.14 повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

У компанії наголошують, що фахівці наразі уже працюють над усуненням проблеми та перепрошують у пасажирів за тимчасові незручності.

Задля покращення ефективності роботи компанія також посилила роботу працівниками кас, а начальники поїздів самостійно можуть оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.

Також пасажирам радять перевірити електронну пошту: там вони можуть знайти дублікат квитка, якщо попередньо не завантажили його із застосунку.

Крім того, в «Укрзалізниці» тимчасово відкрили продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, які відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів із 10.00 до моменту відновлення систем.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» змінила маршрут поїзда Кременчук — Ужгород у зв’язку із проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту.