Полтавщину з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

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Міністр відвідав чотири громади області та ознайомився із умовами надання медичної допомоги

Цього тижня Полтавщину із робочим візитом відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це у своєму телеграм-каналі розповів т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Делегація оглянула медичні заклади області, зокрема у Решетилівській, Зіньківській, Миргородській та Шишацькій громадах. Ознайомився міністр із роботою медустанов, умовами надання медичної допомоги, а також поспілкувався із персоналом закладів.

Зокрема, за словами Когута, приділили увагу роботі аптек на Полтавщині. Нині їх в області — понад 700. 93% з них мають договори з Національною службою здоров’я України за програмою «Доступні ліки», яка дозволяє отримати медпрепарати безоплатно або з частковою доплатою.

Це вагома складова державної підтримки, яка полегшує доступ до ліків для населення. Обговорили важливість дотримання постанови Уряду, яка передбачає зменшення вартості ліків до 30%. Перевірили, чи знизили ціни на Полтавщині, — коментує Когут.

Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом із литовською делегацією із робочим візитом відвідав медичні заклади Полтавщини та реабілітаційний центр для військовослужбовців.