Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та литовська делегація відвідали медичні заклади Полтавщини

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Полтавщину з робочим візитом відвідали міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та делегація з Литви на чолі з Послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє та міністром охорони здоров’я Литви Аурімасом Пєчкаускасом. Основною метою візиту стало ознайомлення з роботою провідних медичних закладів регіону, що активно розвиваються як медичний хаб України. Про це 12 листопада у телеграмі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Високопосадовці відвідали обласну лікарню імені Скліфосовського, де щороку амбулаторно приймають 300 тис. пацієнтів та проводять 30 тис. операцій. Лікарня нещодавно запустила в роботу новітній високотехнологічний ангіограф, що вже рятує життя пацієнтів.

Також делегація ознайомилася з роботою обласного кардіоцентру, який спеціалізується на допомозі пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Центр, що нещодавно пройшов масштабну реконструкцію, прийняв з початку року понад 17 тис. пацієнтів і провів понад 2,5 тис. оперативних втручань, обслуговуючи жителів Полтавщини та сусідніх областей.

Важливу роль у регіоні відіграє реабілітаційний центр RECOVERY, який спеціалізується на відновленні здоров’я захисників і захисниць України. У центрі працює команда фахівців — фізіотерапевтів, ерготерапевтів, масажистів, терапевтів мови та мовлення, психологів, які розробляють індивідуальні реабілітаційні програми для кожного пацієнта.