Пошкоджену внаслідок атаки РФ Кременчуцьку ГЕС відновлюють: на це пішло ще понад 50 млн грн

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 549 Коментарів: 1

На ремонт Кременчуцької гідроелектростанції, яку пошкодили внаслідок атаки російських військ, спрямували майже 57,9 млн грн. Роботи розпочали у листопаді торік, завершити мають до кінця 2025 року. Про це стало відомо з системи публічних Prozorro.

Ремонт виконує ТОВ «Арсенал-Буд Монтаж». Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна» — текст договору не оприлюднювали.

За даними Youcontrol, ТОВ «Арсенал-Буд Монтаж» зареєстроване у місті Южноукраїнськ Миколаївська область. Засновником компанії є Андрій Шиманович, а директором — Денис Стародубцев.

Як вказано на Clarity Project, ТОВ брало участь у 32 державних закупівлях, має 18 підписаних договорів на загальну суму понад 217 млн грн, найбільше — з ПрАТ «Укргідроенерго».

Додамо, що ПрАТ «Укргідроенерго» вже замовляло торік у листопаді ремонт Кременчуцької станції за понад 30 млн грн. Договір уклали з ТОВ «Гарант Енерго», яке вже фігурувало у статті журналістів-розслідувачів щодо можливих переплат на матеріалах під час робіт на Кременчуцькій ГЕС.

Нагадаємо, 28 січня Уряд ухвалив рішення, які дозволять отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи трьох ГЕС, зокрема і Кременчуцької. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після атак російської армії.

Додамо, що 17 листопада торік у сусідньому Світловодську лунали вибухи, а після цього автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотному напрямку перекрили на невизначений термін. 18 листопада пресслужба мерії Кременчука оприлюднила інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС. «Кременчуцький Телеграф» також писав, чого боятись кременчужанам, якщо гребля Кременчуцької ГЕС впаде. Однак такий сценарій малоймовірний, адже дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.

З усім тим, у листопаді минулого року компанія «Укргідроенерго» підписала угоду на мільярд гривень з «Укрсталь конструкція» на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС.