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Ремонт на Кременчуцькій ГЕС, пошкодженій внаслідок атаки РФ, коштує понад 30 млн грн: хто виконує роботи

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 64

Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна» — текст договору не оприлюднювали

Торік восени ПрАТ «Укргідроенерго» замовило ремонт будівлі філії «Кременчуцька ГЕС», яка була пошкоджена внаслідок обстрілу російських військ. Вказано, що роботи триватимуть до травня 2025 року. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Вартість ремонту — 31 млн 399 тисяч 240 гривень. Роботи замовили у ТОВ «Гарант Енерго». Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна» — текст договору не оприлюднювали.

За даними YouControl, ТОВ «Гарант Енерго» зареєстрували у 2016 році в Києві. Засновником компанії є Михайло Рева. Як раніше писало видання «Наші Гроші», він разом з сином Андрієм є власником компаній в різних сферах: АПК (ФГ «Ніжинське», ТОВ «Івангородське»), нерухомості (ТОВ «М.В.Інвест»), будівництва (ТОВ «Укрпромбудресурс», ТОВ «Гарант сіті буд») та електромонтажних робіт (ТОВ НВП «Гарант енерго», ТОВ «Енерго-смарт»).

Компанія вже фігурувала у статті журналістів-розслідувачів щодо можливих переплат на матеріалах під час робіт на Кременчуцькій ГЕС.

У інтерв’ю чернігівському виданню Михайло Рева розповідав, що його бізнес — «серед лідерів в Україні у сфері електромонтажних робіт», на сьогодні їх «основним завданням є відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних ударів. Працюємо цілодобово без вихідних. По всій Україні. Все робимо самі, і проєктування, і монтаж».

Нагадаємо, цьогоріч 28 січня Уряд ухвалив рішення, які дозволять отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи трьох ГЕС, зокрема і Кременчуцької. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після атак російської армії.

Додамо, що 17 листопада торік у сусідньому Світловодську лунали вибухи, а після цього автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотному напрямку перекрили на невизначений термін. 18 листопада пресслужба мерії Кременчука оприлюднила інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС. «Кременчуцький Телеграф» також писав, чого боятись кременчужанам, якщо гребля Кременчуцької ГЕС впаде. Однак такий сценарій малоймовірний, адже дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.

З усім тим, у листопаді минулого року компанія «Укргідроенерго» підписала угоду на мільярд гривень з «Укрсталь конструкція» на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС.

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Автор: Телеграф
Теги: Кременчуцька ГЕС наслідки атаки
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