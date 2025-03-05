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Пил, сажа і формальдегід: у Кременчуці фіксували перевищення рівня забруднення у повітрі

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 167

Проби повітря відбирали на постах спостереження, розташованих на вулицях Молодіжній, Івана Приходька та поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш»

З 24 лютого по 1 березня у Кременчуці фіксували перевищення гранично допустимих концентрацій пилу, діоксиду азоту, сажі та формальдегіду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. 

За даними моніторингу, підвищений рівень забруднення повітря спостерігався у такі дні:

  • Пил (завислі частки): 24, 26 та 28 лютого.
  • Діоксид азоту (шкідливий газ, що впливає на дихальні шляхи): 24-28 лютого.
  • Сажа: 26 та 28 лютого.
  • Формальдегід: 26 лютого.

Проби повітря відбирали на постах спостереження, розташованих на вулицях Молодіжній, Івана Приходька та поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

Що це означає для мешканців?

Фахівці рекомендують за можливості обмежити перебування на вулиці у періоди підвищеного забруднення, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів.

Нагадаємо, протягом 1-2 березня у Кременчуці прогнозували метеоумови, що сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

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Автор: Телеграф
Теги: повітря
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