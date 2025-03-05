Пил, сажа і формальдегід: у Кременчуці фіксували перевищення рівня забруднення у повітрі

Проби повітря відбирали на постах спостереження, розташованих на вулицях Молодіжній, Івана Приходька та поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш»
З 24 лютого по 1 березня у Кременчуці фіксували перевищення гранично допустимих концентрацій пилу, діоксиду азоту, сажі та формальдегіду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними моніторингу, підвищений рівень забруднення повітря спостерігався у такі дні:
Проби повітря відбирали на постах спостереження, розташованих на вулицях Молодіжній, Івана Приходька та поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».
Фахівці рекомендують за можливості обмежити перебування на вулиці у періоди підвищеного забруднення, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів.
Нагадаємо, протягом 1-2 березня у Кременчуці прогнозували метеоумови, що сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.