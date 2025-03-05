У Кременчуці горіла квартира: з будинку евакуювали 12 людей

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 257

Вказали, що загоряння виникло в одній із кімнат квартири на першому поверсі

Ввечері 4 березня у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталась пожежа в квартирі в п’ятиповерховому житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 12 мешканців. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вказали, що загоряння виникло в одній із кімнат квартири на першому поверсі. Дим швидко заповнив поверхи під’їзду. Пожежники ліквідували загоряння та не дали вогню поширитися на інші приміщення.

Під час пожежі згоріла дерев’яна підлога на площі 1 кв. м. Квартиру та майно вдалося врятувати.

Причини займання встановлюють.

Нагадаємо, під час пожежі у селі Пригарівка у Кременчуцькому загинув 80-річний чоловік, а одна людина отримала травми