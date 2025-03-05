В Україні розширили можливості для бронювання працівників мобільних операторів та провайдерів

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Нові правила дають змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень

Оператори та провайдери зможуть бронювати військовозобов’язаних працівників будівельних бригад для розвитку Інтернет-мереж, стійких до відключення електроенергії. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Учора, 4 березня, Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Нові правила дають змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень.

Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах, підлягають бронюванню. Для цього необхідне рішення Мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.

Як зазначається у повідомленні, це рішення сприяє безперебійному функціонуванню критично важливої телеком-інфраструктури та зміцнює цифрову стійкість країни під час воєнного стану.

— Стабільний зв’язок та інтернет — не просто зручність, а критична потреба в умовах війни. Бронювання будівельних бригад зв’язку сприятиме швидкому розвитку енергонезалежних мереж, що гарантуватимуть безперебійну роботу критично важливих підприємств і сервісів, — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON. Також реалізовувати проекти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через «Дію» — аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення. Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.

— Розвиток стійких телекомунікаційних мереж — це не лише про зручний інтернет, а й про безпеку держави. Ворог намагається позбавити нас зв’язку, але Україна робить усе можливе, щоб він залишався стабільним. Створення енергонезалежних мереж — один із ключових напрямів реалізації стратегії розвитку електронних комунікацій до 2030 року, — зазначили в уряді.

У Полтавському ОТЦК пояснили, як проводиться бронювання працівників від мобілізації

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Полтавській області внесли зміни до переліку критеріїв, за якими визначаються підприємства, установи, організації, що мають важливе значення для економіки чи забезпечення потреб територіальних громад Полтавської області в особливий період.

У лютому ми писали, що у Кременчуці, як і по всій Україні, збільшать бронювання працівників на комунальних підприємствах. Рішення про це ухвалили на РНБО 4 лютого, а відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників.

З 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого.

Наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.