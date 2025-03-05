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Що символізують обручки на різних пальцях

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 299

Кільцям є, що розповісти про власника

Для одних людей кільце — гарний аксесуар, для інших — оберіг, талісман. Психологи сходяться на думці, що кільцям є, що розповісти про свого власника. Причому значення має не стільки саме кільце, скільки палець, на який воно надіте

Кільце на великому пальці

«Володар кільця» на великому пальці — пальці Марса, виявляється енергійною, емоційною та експансивною людиною. Це прямолінійні, вперті, войовничі, запальні та агресивні особи.

Намагатися переконати їх у чомусь чи сперечатися абсолютно марно.

Кільце на вказівному пальці

Кільце на вказівному пальці Юпітера називають кільцем влади. Прикрашений кільцем перст може бути ознакою гордості, прагнення влади, а також сильного і вольового характеру. Кільце на правій руці вказує на розважливість і позитивну спрямованість цих рис, на лівій — каже про манію величі, гордовитості, самолюбства та схильності до істерії.

Кільце на середньому пальці

Середній палець — палець Сатурна. Його прикрашають кільцями люди, схильні до самолюбування, впевнені у своїй чарівності та зверхності. Чим масивніший перстень і камінь, тим яскравіше виявлені в людині дані якості.

На перст Сатурна також заведено одягати фамільні прикраси, наголошуючи на зв’язку з предками, віру в карму, вплив долі, вище призначення.

Кільце на безіменному пальці

Безіменний палець — палець Сонця. Кільце на безіменному пальці правої руки (у католиків — лівої), вказує на сімейний стан. Кільце на безіменному пальці (за винятком обручки) підкреслює любов власника до мистецтва, вишукування та розкоші. Кільце на пальці Сонця видає натуру, що прагне до задоволень, чуттєвої насолоди та приємного проведення часу. Також це може говорити про романтичну та мрійливу натуру.

Кільце на мізинці

Мізинець — палець Меркурія. Меркурій є покровителем дипломатів, бізнесменів, ораторів, лікарів і політиків, тому кільце або перстень на мізинці принесе користь усім, хто потребує спритності рук, гнучкості розуму та красномовства. Вважається, що прикраса на пальці Меркурія допомагає власникам порозумітися з будь-якою людиною і встановлювати ділові контакти.

Кільце на пальці ноги

Кільцеві пальчики ніг говорять про бажання виділитися, привертати до себе увагу. У деяких випадках це може вказувати на самолюбство, підвищену самооцінку і прагнення переваги над оточенням.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Обручки талісман аксесуари
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