У Полтавському ОТЦК пояснили, як проводиться бронювання працівників від мобілізації

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 662

Бронювання та надання відстрочки наразі відбувається автоматично через портал «Дія» без участі ТЦК та СП

Наприкінці 2024 року уряд декілька разів змінював порядок та механізм бронювання працівників від мобілізації, критерії підприємств, які мають таке право та проводив перевірки законності та доцільності бронювання. У багатьох українців виникають запитання щодо того, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання.

У Полтавському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на офіційній сторінці у Facebook надали детальні роз’яснення з цього приводу.

У ньому йдеться, що для отримання відстрочки спочатку потрібно бути заброньованим. А бронювання військовозобов’язаних наразі нині відбувається відповідно до двох різних постанов Кабінету міністрів України:

постанова № 45 передбачає бронювання працівників відповідно до переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час — відповідно до її вимог проводилось бронювання до повномасштабного російського вторгнення,

постанова № 76 від 27 січня 2023 року, яка не скасовує, а доповнює попередню постанову та визначає порядок бронювання за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

— Чинна її редакція датована 22 листопада 2024 року і саме тоді було визначено, що Порядок визначає механізм бронювання під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал «Дія»), — зазначають у Полтавському ОТЦК.

Саму процедуру бронювання коротко можна описати наступними кроками:

визначається критичність підприємства;

підприємство включається до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних, який формує та веде Мінекономіки засобами порталу «Дія»;

підприємство отримує спеціальне повідомлення про включення до Переліку;

підприємство через «Дію» подає список своїх працівників на бронювання;

після автоматичної перевірки інформації в деяких реєстрах список надсилається до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

протягом 72 годин з моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично надається відстрочка та здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк її дії.

— Звісно ж якщо військовозобов’язаний не перебуває у розшуку та уточнив свої персональні данні протягом травня-липня 2024 року. Узагальнюючи можна зауважити, що бронювання та надання відстрочки відповідно Постанови № 76 нині відбувається автоматично, без участі ТЦК та СП, — пояснила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про 50% знижку на штраф для порушників правил військового обліку

Зауважимо, що наразі в Україні заброньовано від мобілізації близько 900-950 тисяч людей. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» учора повідомляв, що Верховна Рада у четвер, 9-го січня, в першому читанні ухвалила законопроєкт № 12093, який передбачає можливість сплати штрафу за порушення правил військового обліку — несвоєчасне оновлення облікових даних військовозобов’язаними, зі знижкою у 50%.

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників.

З 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого.

Наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.

У листопаді ми писали, що Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання.