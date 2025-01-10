У Полтаві двоє грабіжників відібрали у чоловіка гроші та особисті речі: одного з фігурантів затримали

Учора, 9 січня, близько 18.15 у центрі Полтави двоє невідомих пограбували чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомив потерпілий правоохоронцям, невідомі напали на нього, почали бити та відібрали гроші і особисті речі.
Як повідомив згодом Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, упродовж кількох годин одного із грабіжників розшукали та затримали. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Грабіжникам може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.
Нагадаємо, у грудні минулого року правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував торговий центр у Миргороді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.