У Полтаві двоє грабіжників відібрали у чоловіка гроші та особисті речі: одного з фігурантів затримали

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Затриманому загрожує до 10 років за ґратами

Учора, 9 січня, близько 18.15 у центрі Полтави двоє невідомих пограбували чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомив потерпілий правоохоронцям, невідомі напали на нього, почали бити та відібрали гроші і особисті речі.

Як повідомив згодом Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, упродовж кількох годин одного із грабіжників розшукали та затримали. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Також перевіряється інформація щодо ймовірної причетності до даного злочину інших осіб, — подає правоохоронець.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Грабіжникам може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у грудні минулого року правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував торговий центр у Миргороді.