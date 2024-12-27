Кременчуцькі депутати виступають за зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури: кого саме і чому

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 420

Своє звернення вони направлять до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України

Кременчуцькі депутати виступають за зняття обмеження на бронювання працівників операторів об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення. Відповідне звернення озвучили сьогодні, 27 грудня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Зокрема, мова йде про працівників комунальних підприємств «Теплоенерго» і «Кременчукводоканал».

У своєму зверненні депутати зазначають, що співробітники цих структур виконують завдання щодо життєзабезпечення населення. Від початку повномасштабного вторгнення ці працівники беруть участь у ліквідації наслідків агресії армії РФ, у тому числі після зруйнування Каховської ГЕС. Також їх залучають до відновлювальних робіт у сусідньому Світловодську та Кривому Розі. Для усієї цієї роботи необхідні кваліфіковані працівники, яких зараз, на жаль, недостатньо.

Депутати наголошують: наразі відсутність вузькопрофільних фахівців призводить до соціальних конфліктів та порушення технологічних процесів. Працівники «Теплоенерго» та «Кременчукводоканалу» працюють понаднормово, а це призводить до їх вигорання та погіршення стану здоров’я.

Тож, на думку депутатів, мобілізація цих працівників негативно вплине на роботу цих підприємств та виконання ними головних завдань. А відсутність чи недостатня кваліфікованих і досвідчених працівників стане причиною тривалих перебоїв у роботі систем життєзабезпечення, повільної локалізації та усунення аварій. Це, у свою чергу, матиме негативні наслідки для населення та економіки регіонів.

Своє звернення депутати направлять до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України.

Нагадаємо, у листопаді Уряд змінив умови бронювання та порядок отримання статусу критично важливих для підприємств. Крім того, минулого місяця також Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — відповідно вони втратили можливість бронювати своїх працівників.