У Кременчуці прогнозують погіршення якості повітря: що кажуть фахівці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 85

Жителям міста рекомендують у ці дні мінімізувати використання автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, щоб не погіршувати ситуацію

Протягом 1-2 березня у Кременчуці очікуються метеоумови, що сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря. Про це повідомляє відділ оперативного контролю за станом в місті (1563) з посиланням на дані Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА).

Фахівці пояснюють, що причиною цього є антициклональний характер погоди, слабкий вітер, тумани та приземні температурні інверсії у нічні та ранкові години. Через це забруднюючі речовини не розсіюються, а накопичуються у повітрі.

Попередження передали місцевим підприємствам, які мають вжити заходів для зменшення викидів.

Жителям міста рекомендують у ці дні мінімізувати використання автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, щоб не погіршувати ситуацію.

Нагадаємо, з 27 лютого у Кременчуці фіксують погіршення якості повітря за подібних погодних умов. У такі періоди медики радять менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям із захворюваннями дихальної системи.