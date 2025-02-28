Анна Трінчер виступить у Кременчуці у рамках всеукраїнського туру «У серці багато пожеж»

28 березня 2025 року у Кременчуці в БК «Нафтохімік» відбудеться грандіозний концерт талановитої української співачки Анни Трінчер у рамках всеукраїнського туру «У серці багато пожеж»!
Організатори обіцяють чудову можливість насолодитися живим виконанням найкращих хітів і стати частиною унікального шоу, сповненого енергії, драйву та справжніх емоцій. Початок події о 18:00, повідомили організатори KIWIWAY concert agency та Olshanskiy AGENCY.
Чому варто відвідати цей концерт?
Анна Трінчер — яскрава представниця української поп-сцени, чиї пісні очолюють музичні чарти та збирають мільйони переглядів. Її творчість поєднує глибокі емоції, свободу самовираження та любов до сучасної української музики.
28 березня / 18:00 — БК «Нафтохімік»
Квитки за посиланням:https://concert.ua/uk/booking/anna-trincher-kremenchuk/
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