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Анна Трінчер виступить у Кременчуці у рамках всеукраїнського туру «У серці багато пожеж»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 92

 

28 березня 2025 року у Кременчуці в БК «Нафтохімік» відбудеться грандіозний концерт талановитої української співачки Анни Трінчер у рамках всеукраїнського туру «У серці багато пожеж»!

Організатори обіцяють чудову можливість насолодитися живим виконанням найкращих хітів і стати частиною унікального шоу, сповненого енергії, драйву та справжніх емоцій. Початок події о 18:00, повідомили організатори KIWIWAY concert agency та Olshanskiy AGENCY.

Чому варто відвідати цей концерт?

  • Живий звук та потужна хореографія. Кожен виступ Анни — це поєднання професійного вокалу, яскравих постановок і запальної атмосфери.
  • Хітовий репертуар. У програмі звучатимуть улюблені композиції: «Треш», «Бар за баром», «Не знаю», «Колоски», «Зі смаком вишні», «Очі», «Який ти козак», «Лише ти і я», та інші популярні пісні.
  • Унікальна енергетика. Анна Трінчер — артистка, яка вміє запалювати серця слухачів, створюючи неймовірний зв’язок із публікою.
  • Особлива дата. Концерт у Кременчуці відбудеться 28 березня, тому це чудова нагода зустріти весну у компанії справжньої зірки сучасної української музики.

 

Анна Трінчер — яскрава представниця української поп-сцени, чиї пісні очолюють музичні чарти та збирають мільйони переглядів. Її творчість поєднує глибокі емоції, свободу самовираження та любов до сучасної української музики.

28 березня / 18:00 —  БК «Нафтохімік»

Квитки за посиланням:https://concert.ua/uk/booking/anna-trincher-kremenchuk/

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Автор: маркетінг
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