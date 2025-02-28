Анна Трінчер виступить у Кременчуці у рамках всеукраїнського туру «У серці багато пожеж»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 92

28 березня 2025 року у Кременчуці в БК «Нафтохімік» відбудеться грандіозний концерт талановитої української співачки Анни Трінчер у рамках всеукраїнського туру «У серці багато пожеж»!

Організатори обіцяють чудову можливість насолодитися живим виконанням найкращих хітів і стати частиною унікального шоу, сповненого енергії, драйву та справжніх емоцій. Початок події о 18:00, повідомили організатори KIWIWAY concert agency та Olshanskiy AGENCY . Чому варто відвідати цей концерт? Живий звук та потужна хореографія. Кожен виступ Анни — це поєднання професійного вокалу, яскравих постановок і запальної атмосфери.

Хітовий репертуар. У програмі звучатимуть улюблені композиції: «Треш», «Бар за баром», «Не знаю», «Колоски», «Зі смаком вишні», «Очі», «Який ти козак», «Лише ти і я», та інші популярні пісні.

Унікальна енергетика. Анна Трінчер — артистка, яка вміє запалювати серця слухачів, створюючи неймовірний зв’язок із публікою.

Особлива дата. Концерт у Кременчуці відбудеться 28 березня, тому це чудова нагода зустріти весну у компанії справжньої зірки сучасної української музики. Анна Трінчер — яскрава представниця української поп-сцени, чиї пісні очолюють музичні чарти та збирають мільйони переглядів. Її творчість поєднує глибокі емоції, свободу самовираження та любов до сучасної української музики. 28 березня / 18:00 — БК «Нафтохімік» Квитки за посиланням:https://concert.ua/uk/booking/anna-trincher-kremenchuk/

Автор: маркетінг

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