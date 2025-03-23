В Україні хочуть розширити права Нацгвардії щодо застосування сили під час сутичок

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 86

Цього тижня Правоохоронний комітет Верховної Ради України затвердив законопроєкт, який розширює права нацгвардійців та дозволяє їм застосовувати силу, зокрема використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних. Відповідний законопроєкт опублікований на сайті ВРУ.

Зокрема, у ньому йдеться, що до функцій нацгвардійців хочуть додати охорону та оборону всіх військових об’єктів Національної гвардії: військові частини, заклади освіти, навчальні центри, військові містечка та транспортні колони. Для виконання своїх повноважень представники Нацгвардії зможуть застосовувати будь-яку фізичну силу проти правопорушників, а також спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ та електрошокери). Крім того, проєкт закону дозволяє застосовувати безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, гранати, водомети та зброю, заряджену гумовими кулями. Причому застосування водометів та гумових куль передбачено в разі «масових заворушень».

Проте вже незабаром у Міністерстві внутрішніх справ, якому підпорядковується Національна гвардія України, внесли роз’яснення щодо цього законопроєкту.

Зокрема, у МВС зазначають, що цей законопроєкт був розроблений ще у 2022 році у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Проте його й досі не ухвалили — у травні минулого року Верховна Рада лише розглянула його у першому читанні.

Зміни закону стосуються частини «приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз».

Під час виконання завдань нацгвардійці керуються положеннями багатьох нормативно-правових актів, а цей законопроєкт збирає їх усі в один документ.

У міністерстві також додають: представники Національної гвардії України мали і мають право застосовувати гумові кийки, електрошокові пристрої, засоби примусової зупинки транспорту, фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій. Проте усе це є крайнім заходом, який застосовується у чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язкового попередження наміру про їх застосування.