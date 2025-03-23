Наступного тижня Тільці можуть отримати нові пропозиції, а Левам варто приділити час дому та сім'ї: гороскоп на 24-30 березня

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 421

Овен (21.03-20.04)

Подiї i внутрiшнi переоцiнки виняткової важливостi вiдбудуться на цьому тижнi. Є можливiсть почати щось з чистого листа. Намагайтеся тримати пiд контролем емоцiї i не упускайте можливостi, якi наполегливо про себе заявлять. У любовi цей час одкровень i визнань. До п`ятницi у вас буде можливiсть розставити всi крапки над i. У вихiднi вже спокiйнiше починайте вибудовувати нову лiнiю вiдносин, розiбравшись зi своїми справжнiми почуттями. Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 25.

Тілець (21.04-21.05)

Цього тижня будуть переглянутi вiдносини або з`являться новi пропозицiї про союзи, спiвпрацю. Частина зв`язкiв може бути порушена, не виключенi розставання. Але трапиться i рiдкiсна нагода прийти i до взаєморозумiння, вiдверто обговорити все, що хвилює. Середа i четвер оптимальнi для початку нових справ. У романтичних вiдносинах легко будуть подоланi бар`єри. Тiльки прагнiть бачити те, що вiдбувається в правильнiй перспективi. Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 29.

Близнюки (22.05-21.06)

Можливi змiни на роботi, до яких ви будете схильнi вiдноситися украй емоцiйно. Проявляться проблеми у вiдносинах з колегами, легко виникатимуть конфлiкти. Розiбратися зi станом речей спробуйте у вiвторок. В цей час легко з`ясовуватимуться обставини, а новi iдеї i пропозицiї можуть вiдкрити вам новi обрiї. На вихiднi днi плануйте активний вiдпочинок, можна вiдправлятися в дальнi поїздки. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 24.

Рак (22.06-22.07)

Калейдоскоп вражень на цьому тижнi вам забезпечений. Якщо ви закоханi, то роман може одержати стрiмкий розвиток. У всiй рештi справ теж помiчатиметься оновлення i потреба творчо пiдiйти до рiшення питань. Спробуйте наповнити своє життя рiзностороннiми справами, поєднуйте дiловi iнтереси зi спiлкуванням та iншими задоволеннями. Ви можете зустрiти людей, з якими надалi вас пов`яжуть спiльнi проекти або бiльш iнтимнi почуття. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 29.

Лев (23.07-23.08)

Вашi iнтереси на цьому тижнi будуть зосередженi на темах домiвки i сiм`ї. Час утiлювати плани, якi чекали своєї години. Спробуйте згуртувати своїх близьких навколо якогось спiльного завдання, i нехай ваш внесок буде достатньо вагомим, щоб i далi було бажання продовжувати почату справу. Для неодружених Левiв цей перiод може бути насичений зустрiчами i враженнями романтичного характеру. Подiї у серединi тижня матимуть вiддаленi наслiдки. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 27.

Діва (24.08-23.09)

На вас чекає багато новин на цьому тижнi. Можна починати новi справи або вносити змiни в те, чим ви займаєтеся. Справ, поїздок i вiзитiв має вiдбутися, як нiколи, багато. Не вiдкладайте на наступний тиждень важливi заходи i великi придбання. Зараз ви можете одержувати багато приємних знакiв уваги з боку протилежної статi. Але якщо цiнуєте вiдносини з постiйним партнером, то прагнiть не викликати почуття ревнощiв i образи. Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 29.

Терези (24.09-23.10)

Вам потрiбно подумати, якi джерела матерiальних надходжень ви не використовували в тiй мiрi, як це можливо. У Вас є ще мiсяць, щоб укрiпити свої позицiї i поклопотатися про внески i накопичення. Витрати зараз теж можуть бути пiдвищеними, але це допоможе вам закрiпити успiхи, яких ви досягли останнiм часом. Любов, задоволення, спiлкування на цьому тижнi залишать яскравi враження. Але все, що вiдбувається, може мати i вiддаленi наслiдки. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень буде переломним перiодом у вiдносинах, якi мають для вас велике значення. Ключовi подiї вiдбудуться в середу та четвер. Тримайте емоцiї пiд контролем, якщо на цi днi ви плануєте заходи, вiд яких залежать вашi перспективи в майбутньому. Ви можете одержати вiдповiдi на питання, якi довгий час не наважувалися задати. Але будьте готовi, що пiсля вiдповiдей вам доведеться ухвалювати рiшення, яке може порушити стабiльнiсть вашого життя. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 26.

Стрілець (23.11-21.12)

Ви присвячуватимете велику частину свого часу особистим справам. Можливо, якась таємниця або прихованi чинники вiдносин захоплять вашу уяву. Участь в рiзних заходах виявиться корисною i для розвитку дiлових зв`язкiв. Користуйтеся новими можливостями, навiть якщо не вiдразу вдасться зрозумiти, хто i чому протегує вам. Протягом найближчого мiсяця ви зможете в спокiйнiшiй обстановцi оцiнити свої новi позицiї i перспективи. Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 30.

Козеріг (22.12-20.01)

Дотримуйтеся гнучкої позицiї i не чинiть помiтного опору, якщо вiдчуваєте тиск з боку колег або обставин. Хай ситуацiї проявляться в подробицях. У понедiлок обговорення, розмови, листування допоможуть розiбратися, чи все йде за планом. Робота в групi, зустрiчi з друзями та iншi варiанти спiльної дiяльностi зараз вiдкривають для вас новi обрiї. Якщо плануєте змiни в особистому життi — дiйте активнiше. Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: немає.

Водолій (21.01-19.02)

Ритм життя вимагатиме вiд вас повного включення в справи i вiдносини. Поки вашi iнтереси будуть зосередженi майже повнiстю в дiловiй сферi, можуть виникнути проблеми з тими, хто чекає вiд вас любовi i уваги. Плануйте зустрiчi або побачення в середу та четвер, якщо хочете позбутися невизначеностi у почуттях. Подiї цього тижня можуть поставити вас перед складним вибором. Але саме в цей час починається перiод здiйснення i ваших планiв. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 24.

Риби (20.02-20.03)

Використовуйте альтернативнi можливостi, якi з`являтимуться у вашiй роботi. Пропозицiї i новi iдеї можуть виявитися дуже корисними, як i настрiй освоїти черговий напрям дiяльностi. Можна планувати на цей тиждень вiдрядження, участь в тренiнгах, семiнарах. Можливi знайомства i дiлового, i романтичного характеру, якi матимуть для вас велике значення. Все найважливiше зробiть на цьому тижнi.

Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 24.