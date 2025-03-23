Лелека Грицько повернувся додому з вирію: спостерігати за птахом можна у прямому ефірі

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 371

Тепер до гнізда має повернутися і його лебідка, Одарка

Учора, 22 березня, відомий на всю Україну лелека із Національного парку «Пирятинський» повернувся до рідного гнізда із вирію. Про це написали працівники парку на своїй сторінці у фейсбуці.

Прилетів птах о 17 годині 10 хвилин та 24 секунди — точний час вдалося визначити завдяки прямій трансляції, яка цілодобово ведеться із гнізда птахів.

Мешкає Грицько у гнізді разом зі своєю лебідкою, Одаркою. Вона зазвичай повертається до гнізда із теплих країв дещо пізніше.

Лелеки стали жителями парку «Пирятинський» у 2019 році. У 2022 році під час осіннього буревію гніздо Грицька не витримало і впало. Проте команда волонтерів встановила штучну платформу і відновила гніздо, а також з часом створила і ютуб-канал для птахів. І тепер усі охочі можуть спостерігати за життям лелечої родини у режимі реального часу.

Нагадаємо, минулого року Грицько повернувся з теплих країв 19 березня, а Одарка — 23 березня.



