Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Лелека Грицько повернувся додому з вирію: спостерігати за птахом можна у прямому ефірі

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 371

 

Тепер до гнізда має повернутися і його лебідка, Одарка

Учора, 22 березня, відомий на всю Україну лелека із Національного парку «Пирятинський» повернувся до рідного гнізда із вирію. Про це написали працівники парку на своїй сторінці у фейсбуці.

Прилетів птах о 17 годині 10 хвилин та 24 секунди — точний час вдалося визначити завдяки прямій трансляції, яка цілодобово ведеться із гнізда птахів.

Мешкає Грицько у гнізді разом зі своєю лебідкою, Одаркою. Вона зазвичай повертається до гнізда із теплих країв дещо пізніше.

Лелеки стали жителями парку «Пирятинський» у 2019 році. У 2022 році під час осіннього буревію гніздо Грицька не витримало і впало. Проте команда волонтерів встановила штучну платформу і відновила гніздо, а також з часом створила і ютуб-канал для птахів. І тепер усі охочі можуть спостерігати за життям лелечої родини у режимі реального часу.

 

Нагадаємо, минулого року Грицько повернувся з теплих країв 19 березня, а Одарка — 23 березня.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: лелека Грицько птах
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх