Цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 227

Цьогоріч на ремонт та утримання доріг, що знаходяться на балансі у Полтавській області, планують виділити 254 мільйони гривень. Про це інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.

Виділяють ці кошти із державного бюджету.

Проте у Службі відновлення зазначають: цієї суми недостатньо. Вона зможе покрити лише 33,2% від мінімальної потреби. У зв’язку із цим до Міністерства економіки уже направили відповідний запит про виділення коштів із резервного фонду держбюджету на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг. Це питання наразі перебуває на розгляді.

Загалом же виділені із держбюджету кошти в умовах воєнного стану використовуються на:

ліквідацію дефектів, що можуть ускладнити або зупинити рух;

утримання госпітальєрних та евакуаційних маршрутів;

забезпечення проїзного стану основних логістичних шляхів;

підтримку штучних споруд та заходи з безпеки дорожнього руху.

погашення заборгованості перед підрядниками за роботи із зимового утримання.

Нині на Полтавщині уже розпочалися відновлювальні роботи на трьох напрямках: