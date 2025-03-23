Цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн

Цьогоріч на ремонт та утримання доріг, що знаходяться на балансі у Полтавській області, планують виділити 254 мільйони гривень. Про це інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.
Виділяють ці кошти із державного бюджету.
Проте у Службі відновлення зазначають: цієї суми недостатньо. Вона зможе покрити лише 33,2% від мінімальної потреби. У зв’язку із цим до Міністерства економіки уже направили відповідний запит про виділення коштів із резервного фонду держбюджету на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг. Це питання наразі перебуває на розгляді.
Загалом же виділені із держбюджету кошти в умовах воєнного стану використовуються на:
Нині на Полтавщині уже розпочалися відновлювальні роботи на трьох напрямках:
Нагадаємо, протягом 2024 року у 46 громадах області ремонтували дороги: Кременчуцької у переліку немає.
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