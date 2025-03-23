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Цьогоріч на ремонт та утримання доріг на Полтавщині планують виділити 254 млн грн

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 227

 

Така сума становить лиш 33% від мінімальної потреби області

Цьогоріч на ремонт та утримання доріг, що знаходяться на балансі у Полтавській області, планують виділити 254 мільйони гривень. Про це інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.

Виділяють ці кошти із державного бюджету.

Проте у Службі відновлення зазначають: цієї суми недостатньо. Вона зможе покрити лише 33,2% від мінімальної потреби. У зв’язку із цим до Міністерства економіки уже направили відповідний запит про виділення коштів із резервного фонду держбюджету на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг. Це питання наразі перебуває на розгляді.

Загалом же виділені із держбюджету кошти в умовах воєнного стану використовуються на:

  • ліквідацію дефектів, що можуть ускладнити або зупинити рух;
  • утримання госпітальєрних та евакуаційних маршрутів;
  • забезпечення проїзного стану основних логістичних шляхів;
  • підтримку штучних споруд та заходи з безпеки дорожнього руху.
  • погашення заборгованості перед підрядниками за роботи із зимового утримання.

Нині на Полтавщині уже розпочалися відновлювальні роботи на трьох напрямках:

  • Н-12 Суми — Полтава (ямковий ремонт);
  • Н-08 Бориспіль — Маріуполь (ямковий ремонт);
  • М-03 Київ — Харків (прибирання сміття, ремонт барʼєрного огородження, прибирання ґрунту під бортом, ліквідація розмиву, відновлення водоскиду).

Нагадаємо, протягом 2024 року у 46 громадах області ремонтували дороги: Кременчуцької у переліку немає.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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