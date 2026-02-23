У Горішніх Плавнях врятували замерзшу лебідку

У Горішніх Плавнях під час сильних морозів врятували молоду лебідку, яка була знесилена та замерзла. Про це повідомив місцевий ветеринар Артур Шабліян.
Птаху знайшли небайдужі — вона була виснажена й майже не рухалася. Її доправили на перетримку та надали необхідну допомогу.
Наразі стан лебідки стабільний — вона самостійно їсть і п’є воду, а також поступово відновлює сили. Попереду на неї чекає реабілітація.
Після одужання лебідку планують повернути у природне середовище навесні.
Нагадаємо, у Горішніх Плавнях врятували червонокнижну білу чаплю.
