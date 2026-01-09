У Горішніх Плавнях врятували червонокнижну білу чаплю

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 170

Птаха знайшли на одному з підприємств міста: за словами ветеринарів, він був критично виснажений

Учора, 8 січня, у Горішніх Плавнях ветеринари рятували велику чепуру (білу чаплю) — птаха, занесеного до Червоної книги України та такого, що перебуває під охороною міжнародних природоохоронних конвенцій. Про це написав місцевий ветеринар та зооволонтер Артур Шабліян.

За його словами, чепуру виявили на одному з підприємств міста, після чого на місце виїхали спеціалісти. Під час огляду з’ясувалося, що птах має незначні ушкодження кінцівок і тулуба, але найбільшу загрозу становило критичне виснаження — вага птаха на момент доправлення становила 900 грамів.

Після того, як чепура відігрілася, їй запропонували їжу — птах одразу з апетитом з’їв рибу, що ветеринари назвали хорошим знаком.

Наразі біла чапля перебуває на стаціонарному лікуванні під наглядом. До весни птаха планують утримувати у безпеці, а після завершення холодів — повернути в природне середовище, до заповідника «Лісові озера».

