На Полтавщині поліція врятувала чотирьох лебедів від браконьєрів

Сьогодні, 17:27

Чоловіки намагалися втекти, але їх наздогнали

16 вересня біля села Зубані Кременчуцького району поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, у якому в багажнику перевозили чотирьох диких лебедів. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Правоохоронці помітили машину під час патрулювання. Водій різко набрав швидкість і намагався втекти польовою дорогою. Коли зрозумів, що втекти не вдасться, він разом із пасажиром покинув авто та спробував утекти пішки, але поліцейські їх наздогнали.

У багажнику знайшли мішки з птахами. Чоловіки — 52 і 37 років — зізналися, що виловили лебедів на річці Хорол. На місце викликали екологів, а птахів передали на тимчасове утримання до ветеринарної клініки у Глобиному.

Під час огляду авто слідчі вилучили також гумовий човен, весла, костюм для риболовлі та два спінінги.

За фактом браконьєрства відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.248 Кримінального кодексу України («Незаконне полювання»). Стаття передбачає штраф або покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану в Полтавській області заборонене полювання та відвідування лісів.