Рішення Ради оборони області щодо заборони на полювання ввели в дію

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Дозволено лише проводити заходи, необхідні для тварин

Введено в дію рішення Ради оборони Полтавської області від 19 серпня 2022 року щодо заборони на період воєнного стану проведення полювання на території Полтавської області, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Лісівники нагадують, що під час воєнного стану полювання заборонено. Разом із тим користувачам мисливських угідь дозволено забезпечення біотехнічних заходів (комплекс робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин - ред.) та заходів для благополуччя в мисливських угіддях.

Нагадаємо, рішенням оборони області ще в березні на Полтавщині цивільним заборонили відвідувати ліси.

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