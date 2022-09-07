На вулиці Героїв УПА містянин вів незаконну торгівлю з підробленими документами

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Сьогодні, 7 вересня, близько 12.00 патрульні отримали виклик про порушення правил торгівлі на вулиці Героїв УПА, де невідомий чоловік продає продукти з автівки. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори зафіксували незаконну торгівлю відповідним адміністративним матеріалом.

Водночас під час перевірки документів, наданих 41-річним містянином, патрульні помітили ознаки підробки. Оскільки у цьому є кримінальне правопорушення, інспектори викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин.

Загалом з початку року патрульні виявили 9 випадків використання підроблених офіційних документів. Поліція нагадує, що за ч. 1 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа) ККУ передбачена максимальна відповідальність у вигляді обмеження волі строком до 2 років.