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В Україні створили єдину екстрену службу 112 – Верховна Рада ухвалила відповідний закон

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 161

 

Ця служба об’єднає усі екстрені служби, що є в Україні, за принципом «єдиного вікна»

Сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7581 про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Законопроєкт передбачає:

  • створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій;
  • організація прийому звернень до екстрених служб за принципом «єдиного вікна», що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;
  • забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;
  • надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцезнаходження абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.

Як зазначається пояснювальній записці до законопроєкту, з 24 лютого навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45%.

Основними причинами, які не дозволяють значно підвищити ефективність надання екстреної допомоги, є:

  • високе навантаження на екстрені служби, втрата часу від надходження виклику до початку надання допомоги постраждалим та недоліки в організації взаємодії — одна з головних причин високої смертності в разі настання екстрених ситуацій;
  • відсутність єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що не дозволяє залучати декілька екстрених служб у разі виникнення екстрених ситуацій.
- Для усунення цих недоліків необхідно запровадити систему швидкого реагування, що скоротить час реагування на небезпечні ситуації та підвищить ефективність підрозділів екстренної допомоги населенню, — йдеться у законопроєкті.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт
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