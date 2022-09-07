КП «Благоустрій Кременчука» знову шукає підрядника на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

КП «Благоустрій Кременчука» вдруге оголосило торги на реконструкцію скверу «Нафтохімік», що на Молодіжному. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.
Згідно з технічним завданням, підрядник повинен:
Зазначимо, все це планують зробити в існуючому та функціонуючому сквері.
Очікувана вартість закупівлі - 3,05 млн гривень. Пропозиції можна подавати до 22 серпня. Аукціон призначений на 23 серпня.
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Нагадаємо, такий самий тендер був оголошений 18 серпня 2022 року. Однак 5 вересня торги скасували, оскільки для участі в торгах менш як двох тендерних пропозицій.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер