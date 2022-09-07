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Кременчук

КП «Благоустрій Кременчука» знову шукає підрядника на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 168

 Оголосили повторний тендер

КП «Благоустрій Кременчука» вдруге оголосило торги на реконструкцію скверу «Нафтохімік», що на Молодіжному. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. 

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен:

  • розібрати існуюче покриття на тротуарах та облаштувати нове з ФЕМ-плитки;
  • облаштувати систему поливу;
  • виконати роботи з зовнішнього освітлення, встановити 35 світильників;
  • озеленити територію;
  • встановити лавки та урни.

Зазначимо, все це планують зробити в існуючому та функціонуючому сквері.

Очікувана вартість закупівлі - 3,05 млн гривень. Пропозиції можна подавати до 22 серпня. Аукціон призначений на 23 серпня.

Влада Кременчука в умовах війни вирішила витратити 3 млн гривень на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Нагадаємо, такий самий тендер був оголошений 18 серпня 2022 року. Однак 5 вересня торги скасували, оскільки для участі в торгах менш як двох тендерних пропозицій.

 У Кременчуці не знайшли підрядника на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

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Автор: Олеся Данилова
Теги: закупівлі благоустрій сквер Нафтохімік сквер Енерджи КП Благоустрій Кременчука
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