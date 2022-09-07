У Кременчуці відбувся аматорський концерт на підтримку ЗСУ

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У неділю, 4 вересня, у сквері ім. Олега Бабаєва відбувся аматорський концерт на підтримку ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Вихованці центру всебічного розвитку «Полум’я» співали патріотичні пісні та декламували вірші. Під час концерту зібрали 6 тисяч 488 грн в рахунок збору на генератор для артилеристів.

Нагадаємо, 10 вересня у Кременчуці відбудеться футбольний товариський матч на підтримку ЗСУ.