У Кременчуці відбувся аматорський концерт на підтримку ЗСУ

У неділю, 4 вересня, у сквері ім. Олега Бабаєва відбувся аматорський концерт на підтримку ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Вихованці центру всебічного розвитку «Полум’я» співали патріотичні пісні та декламували вірші. Під час концерту зібрали 6 тисяч 488 грн в рахунок збору на генератор для артилеристів.
Нагадаємо, 10 вересня у Кременчуці відбудеться футбольний товариський матч на підтримку ЗСУ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
У неділю, 4 вересня, у сквері ім. Олега Бабаєва відбувся аматорський концерт на підтримку ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Вихованці центру всебічного розвитку «Полум’я» співали патріотичні пісні та декламували вірші. Під час концерту зібрали 6 тисяч 488 грн в рахунок збору на генератор для артилеристів.
Нагадаємо, 10 вересня у Кременчуці відбудеться футбольний товариський матч на підтримку ЗСУ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер