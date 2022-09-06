У Кременчуці не знайшли підрядника на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

КП «Благоустрій Кременчука» скасувало торги на реконструкцію скверу «Нафтохімік». Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Причина скасування — подання для участі в торгах менш як двох тендерних пропозицій.
Нагадаємо, відповідний тендер КП оголосило 18 серпня, очікувана вартість закупівлі — 3,05 млн гривень. Планувалось відкоригувати наявний проєкт: замінити тротуари, облаштувати систему поливу та зробити освітлення, а також укласти новий рулонний газон в існуючому та функціонуючому сквері.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер