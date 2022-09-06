У Кременчуці не знайшли підрядника на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 446 Коментарів: 2

Торги з очікуваною вартістю понад 3 млн гривень — не відбулись

КП «Благоустрій Кременчука» скасувало торги на реконструкцію скверу «Нафтохімік». Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Причина скасування — подання для участі в торгах менш як двох тендерних пропозицій.

Нагадаємо, відповідний тендер КП оголосило 18 серпня, очікувана вартість закупівлі — 3,05 млн гривень. Планувалось відкоригувати наявний проєкт: замінити тротуари, облаштувати систему поливу та зробити освітлення, а також укласти новий рулонний газон в існуючому та функціонуючому сквері.

Влада Кременчука в умовах війни вирішила витратити 3 млн гривень на реконструкцію скверу «Нафтохімік»



