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68 мешканців Полтавщини отримають мікрогранти на створення власного бізнесу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 57

 Наша область - у п'ятірці лідерів за кількістю заяв

Полтавщина увійшла у п'ятірку лідерів  серед областей за кількістю заяв на отримання мікрогрантів за державною програмою єРобота. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, від початку липня, мешканці області й переселенці подали 407 заяв на мікрогранти для створення чи розвитку бізнесу. 

Так, 68 заяв, з яких 13 — від переселенців — вже погоджені Державним центром зайнятості. Ці люди отримають  мікрогранти на власну справу. 

«Люди, які беруть участь у програмі, започатковують або розвивають власну справу в таких сферах — виробництво хлібобулочних виробів, одягу, меблів, взуття, олії, гуртова й роздрібна торгівля, надання стоматологічних, освітніх, косметологічних, юридичних послуг, техобслуговування й ремонт автомобілів», — йдеться в повідомленні.
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Автор: Олеся Данилова
Теги: мікрогранти робота бізнес служба зайнятості
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