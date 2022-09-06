68 мешканців Полтавщини отримають мікрогранти на створення власного бізнесу

Полтавщина увійшла у п'ятірку лідерів серед областей за кількістю заяв на отримання мікрогрантів за державною програмою єРобота. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, від початку липня, мешканці області й переселенці подали 407 заяв на мікрогранти для створення чи розвитку бізнесу.
Так, 68 заяв, з яких 13 — від переселенців — вже погоджені Державним центром зайнятості. Ці люди отримають мікрогранти на власну справу.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер