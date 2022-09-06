У Кременчуці можна одружитися за кілька годин за 3304 грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 139

Щомісяця близько 20 пар бере шлюб за добу у нашому місті

У нашому місті можна одружитися за кілька годин за 3304 грн. Про це нагадує пресслужба мерії.

Щомісяця близько 20 пар Кременчука бере шлюб за добу. Від початку 2022 року у скорочений термін з’явилась 71 родина.

Послугу «Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки» три роки надає «Інститут розвитку Кременчука» спільно з ЦНАПом. Замість місяця очікувань закохані можуть побратися за кілька годин.

Що треба знати, аби укласти «Шлюб за добу»:

зареєструвати його можна незалежно від прописки та громадянства;

строк надання послуги визначають молодята;

документи доведеться принести особисто;

церемонія проводиться у Кременчуцькому ЦНАПі (крім неділі та понеділка);

вартість – 3 304 грн.

Необхідні документи:

заявка про державну реєстрацію шлюбу;

паспорт кожного із заявників;

копія договору про надання послуги шлюбу за добу;

документ про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від нього;

документи, що підтверджують сплату послуг.

Докладну інформацію можна отримати на сторінці ЦНАПу або в «Інституті розвитку Кременчука» за тел. 067 701 30 35.