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У Кременчуці можна одружитися за кілька годин за 3304 грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 139

 

Щомісяця близько 20 пар бере шлюб за добу у нашому місті

У нашому місті можна одружитися за кілька годин за 3304 грн. Про це нагадує пресслужба мерії.

Щомісяця близько 20 пар Кременчука бере шлюб за добу. Від початку 2022 року у скорочений термін з’явилась 71 родина.

Послугу «Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки» три роки надає «Інститут розвитку Кременчука» спільно з ЦНАПом. Замість місяця очікувань закохані можуть побратися за кілька годин.

Що треба знати, аби укласти «Шлюб за добу»:

  • зареєструвати його можна незалежно від прописки та громадянства;
  • строк надання послуги визначають молодята;
  • документи доведеться принести особисто;
  • церемонія проводиться у Кременчуцькому ЦНАПі (крім неділі та понеділка);
  • вартість – 3 304 грн.

Необхідні документи:

  • заявка про державну реєстрацію шлюбу;
  • паспорт кожного із заявників;
  • копія договору про надання послуги шлюбу за добу;
  • документ про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від нього;
  • документи, що підтверджують сплату послуг.

Докладну інформацію можна отримати на сторінці ЦНАПу або в «Інституті розвитку Кременчука» за тел. 067 701 30 35.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukr.media
Теги: одруження весілля шлюб за добу ЦНАП Інститут розвитку Кременчука
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