У Кременчуці можна одружитися за кілька годин за 3304 грн

У нашому місті можна одружитися за кілька годин за 3304 грн. Про це нагадує пресслужба мерії.
Щомісяця близько 20 пар Кременчука бере шлюб за добу. Від початку 2022 року у скорочений термін з’явилась 71 родина.
Послугу «Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки» три роки надає «Інститут розвитку Кременчука» спільно з ЦНАПом. Замість місяця очікувань закохані можуть побратися за кілька годин.
Що треба знати, аби укласти «Шлюб за добу»:
Необхідні документи:
Докладну інформацію можна отримати на сторінці ЦНАПу або в «Інституті розвитку Кременчука» за тел. 067 701 30 35.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер