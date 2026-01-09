Кременчуківця судили за співпрацю з російським «Газпромом» під час війни

Житель Кременчука після початку повномасштабного вторгнення продовжив співпрацю із російськими підприємствами, зокрема «Газпромом». Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 7 січня.

Відомо, що обвинувачений — уродженець Сіверськодонецька. Він у період із 3 березня 2022 року до 4 березня 2025 року розробляв експлуатаційно-технічну та проєктно-технічну документацію й інструкції для підприємств держави-агресора. Документи він передавав електронною поштою та через файлообмінники, а гроші отримував на банківські картки.

У матеріалах справи згадуються, зокрема, роботи для підприємств, пов’язаних із «Норильським нікелем» та «Газпромнефть-МНПЗ», а також для кількох інших російських компаній нафто- та газовидобувної сфери. Суд зазначив, що «Норильський нікель», за позицією обвинувачення, забезпечує продукцією військово-промисловий комплекс РФ.

Справу суд розглядав за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся у скоєному.

Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Також чоловікові заборонили на 10 років займатися діяльністю, пов’язаною з виготовленням інструкцій/паспортно-технічної документації для технологічного обладнання.

