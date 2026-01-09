Святий з Кременчука: місто вперше відзначило день пам’яті преподобного Іоана Київського

Сьогодні, 15:01

9 січня у Кременчуці, в храмі Серафима Саровського, відбулося богослужіння з нагоди дня пам’яті преподобного Іоана Київського — православного святого, якого віряни вважають небесним покровителем міста.

Архімандрит Феодосій наголосив, що для Кременчука це особлива дата, адже місто вперше офіційно вшановує пам’ять святого, якого називають своїм земляком і духовним заступником.

— Сьогодні для нашого міста надзвичайно видатна подія. Ми вперше святкуємо день преподобного Іоана Київського — нашого земляка, крюківчанина, який прославив Кременчуцьку землю і є молитвеником за нас. Це день покровительства нашого міста, — сказав архімандрит Феодосій.

Цього ж дня у Кременчуці також відзначають день заснування Свято-Іонівського ставропігійного чоловічого монастиря ПЦУ, який діє з 2025 року на базі храму Серафима Саровського.

Священнослужитель звернувся до жителів Кременчука зі словами підтримки та подяки тим, хто працює і служить у складний для країни час, побажавши місту миру, злагоди та Божої опіки.

Додамо, що 9 січня православні вшановують пам’ять преподобного Іоана Київського. У миру він мав ім’я Іван Мірошниченко, народився у 1802 році, а помер у ніч з 8 на 9 січня 1902 року. Святий був засновником Іонинського монастиря в Києві, де й був похований. Його мощі зберігаються у монастирі та шануються вірянами донині.