У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
Представники Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» за підтримки місцевого підприємця Сергія Чеганова організували закупівлю металу та необхідних витратних матеріалів для виготовлення металевих скоб, що використовуються в інженерному облаштуванні позицій.
У межах ініціативи виготовлено 500 металевих скоб. Готову продукцію передано військовим і вже застосовують на позиціях.
Доставку виробів за призначенням здійснив начальник відділу підготовки БЗВП Головного центру підготовки особового складу Державна прикордонна служба України, підполковник Оріфжон Чорієв.
Подібні ініціативи є прикладом практичної волонтерської допомоги, що безпосередньо сприяє посиленню обороноздатності та безпеці військовослужбовців.