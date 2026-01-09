ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність

Сьогодні, 14:41
74
Блоги

ГО «Захист держави» на Полтавщині продовжує об’єднувати людей, які системно працюють на підтримку України.

 

Почесною відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність І ступеня нагороджено Аллу Заможську — представницю Кременчуцького осередку ГО «Захист держави», а також організаторку й керівницю громадської організації «Батьки Кременчука — Полтавщина».

 

Алла Заможська тривалий час займається волонтерською діяльністю: підтримує Сили оборони України, надає допомогу цивільному населенню та бере активну участь у розвитку волонтерського руху в регіоні. До команди ГО «Захист держави» вона долучилася восени минулого року.

Нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги під час заходів із забезпечення оборони України, а також за активну громадську діяльність на Полтавщині.

У громадському секторі регіону дедалі помітнішими стають ініціативи, за якими стоїть не формальна присутність, а щоденна практична робота. Саме такі приклади формують довіру до волонтерського руху та громадських організацій загалом.

1
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
12.12.2025, 14:00
2 634
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
17.12.2025, 16:48
1 974
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
15.12.2025, 11:05
1 434

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх