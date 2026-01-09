Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність

ГО «Захист держави» на Полтавщині продовжує об’єднувати людей, які системно працюють на підтримку України.

Почесною відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність І ступеня нагороджено Аллу Заможську — представницю Кременчуцького осередку ГО «Захист держави», а також організаторку й керівницю громадської організації «Батьки Кременчука — Полтавщина».

Алла Заможська тривалий час займається волонтерською діяльністю: підтримує Сили оборони України, надає допомогу цивільному населенню та бере активну участь у розвитку волонтерського руху в регіоні. До команди ГО «Захист держави» вона долучилася восени минулого року.

Нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги під час заходів із забезпечення оборони України, а також за активну громадську діяльність на Полтавщині.

У громадському секторі регіону дедалі помітнішими стають ініціативи, за якими стоїть не формальна присутність, а щоденна практична робота. Саме такі приклади формують довіру до волонтерського руху та громадських організацій загалом.