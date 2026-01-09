Бійка зі стріляниною між підлітками сталася біля ТЦ «Екватор» у Полтаві

Суд ухвалив рішення накласти арешт на вилучені пістолет, кулі та балон зі стисненим газом, які можуть бути використані як речовий доказ

У Полтаві на парковці біля торгового центру «Екватор» стався конфлікт між підлітками, який завершився бійкою та стріляниною з пневматичної зброї.

Інцидент трапився ввечері 24 листопада. Між двома хлопцями та групою невідомих неповнолітніх спалахнула сварка, яка швидко переросла у сутичку. Під час бійки хтось відкрив стрілянину з пневматичного пістолета. Про це йдетьтся в єдиному державному реєстрі судових рішень.

У результаті двоє підлітків отримали травми та були доставлені до дитячої міської лікарні. В одного з хлопців лікарі діагностували перелом кістки кисті, забої та поранення ніг від пневматичних куль. Інший отримав забої та садна в ділянці ребер—також від пострілу.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України—умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У ході досудового розслідування правоохоронці вилучили пневматичний пістолет, металеві кульки та балони зі стисненим газом, які можуть бути використані як речові докази у справі, суд ухвалив рішення щодо накладення арешту на вилучені речі. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до конфлікту.

