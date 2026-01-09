ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Будинок лишився без господаря, а майбутня дружина — без коханої людини». Кременчук попрощався з захисником Антоном Ковальчуком

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 581

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

Сьогодні, 9 січня, Кременчук провів в останню путь 36-річного військовослужбовця Антона Ковальчука.

Антон Ковальчук народився в Кременчуці та прожив у рідному місті все своє життя. Навчався у Кременчуцькому ліцеї № 30, згодом закінчив ВПУ № 7, де здобув загальну середню освіту та професію «столяр-будівельник, паркетник». Після навчання став підприємцем. Згодом Антон влаштувався на роботу до кременчуцької меблевої фірми «Петрович», де займався виготовленням меблів.

 

Як розповів директор ВПУ № 7 Микола Несен, на підприємстві він опанував комп’ютерну техніку, комп’ютерний дизайн, розробку та моделювання меблів. Потім почалась війна. Його призвали 27 вересня 2025 року, і він пішов захищати Україну.

У військовій частині він служив на посаді стрільця-снайпера десантно-штурмового відділення. Після проходження навчання, виконуючи бойове завдання на Покровському напряму, Антон загинув.

 

Спогадами про загиблого поділився його майстер з училища Олег Андрійович Лисак:

— Антон навчався в мене з 2005 року. Я знаю його з народження — ми з його батьком працюємо разом із 1989 року. Ми ще їздили забирати його з пологового будинку, і він ріс у нас на очах. Він був доброю дитиною — допомагав і нам, і хлопцям. Після училища робив меблі, облаштовував приміщення. 5 грудня йому виповнилося 36 років, і, на жаль, ми його втратили… Він пішов у вічність.

Директор ВПУ № 7 також розповів, що Антон планував одружитися. Він придбав будинок, зробив у ньому ремонт і мріяв створити сім’ю. Та, на жаль, не трапилось: будинок залишився без господаря, а кохана дівчина — без нареченого. 

27 грудня 2025 року Антон Ковальчук загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Шевченко Покровського району Донецької області. У загиблого військового залишилися мати та батько.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Антон Ковальчук став 80-м випускником ВПУ № 7, який загинув, захищаючи Україну.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

4
Автор: Катерина Животовська
Теги: Прощання поховання воїни світла війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх