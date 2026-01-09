«Будинок лишився без господаря, а майбутня дружина — без коханої людини». Кременчук попрощався з захисником Антоном Ковальчуком

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна
Сьогодні, 9 січня, Кременчук провів в останню путь 36-річного військовослужбовця Антона Ковальчука.
Антон Ковальчук народився в Кременчуці та прожив у рідному місті все своє життя. Навчався у Кременчуцькому ліцеї № 30, згодом закінчив ВПУ № 7, де здобув загальну середню освіту та професію «столяр-будівельник, паркетник». Після навчання став підприємцем. Згодом Антон влаштувався на роботу до кременчуцької меблевої фірми «Петрович», де займався виготовленням меблів.
Як розповів директор ВПУ № 7 Микола Несен, на підприємстві він опанував комп’ютерну техніку, комп’ютерний дизайн, розробку та моделювання меблів. Потім почалась війна. Його призвали 27 вересня 2025 року, і він пішов захищати Україну.
У військовій частині він служив на посаді стрільця-снайпера десантно-штурмового відділення. Після проходження навчання, виконуючи бойове завдання на Покровському напряму, Антон загинув.
Спогадами про загиблого поділився його майстер з училища Олег Андрійович Лисак:
Директор ВПУ № 7 також розповів, що Антон планував одружитися. Він придбав будинок, зробив у ньому ремонт і мріяв створити сім’ю. Та, на жаль, не трапилось: будинок залишився без господаря, а кохана дівчина — без нареченого.
27 грудня 2025 року Антон Ковальчук загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Шевченко Покровського району Донецької області. У загиблого військового залишилися мати та батько.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Антон Ковальчук став 80-м випускником ВПУ № 7, який загинув, захищаючи Україну.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
