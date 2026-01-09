ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві п’яний водій пропонував поліцейським хабар: розпочато кримінальне провадження

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 116

 

На правопорушника також складені адміністративні матеріали за чотирма статтями КУпАП

Увечері в середу, 7 січня, до поліції надійшло повідомлення про ДТП на одній із парковок у Полтаві. Заявник повідомив, що автомобіль Tesla пошкодив його припарковану автівку та поїхав з місця події. Працівники патрульної поліції оперативно встановили водія-порушника. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Під час з’ясування обставин ДТП поліцейські встановили, що водій мав явні ознаки сп’яніння. Від проходження освідування на стан алкогольного сп'яніння керманич відмовився, натомість запропонував поліцейським хабар, щоб уникнути юридичної відповідальності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала неправомірні дії водія.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Окрім цього на водія складено адміністративні матеріали за чотирма статтями КУпАП:

  • залишення місця ДТП (стаття 122-4);
  • порушення ПДР, що призвело до ДТП (стаття 124 );
  • повторне протягом року керування у стані сп’яніння (ч. 2 статті 130);
  • керування транспортним засобом особою, що позбавлена права керування (ч. 4 статті 126).

Нагадаємо, ми писали, що учора в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль, водій якого не мав посвідчення водія та був з ознаками алкогольного сп’яніння. Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування автівкою та оформили два адміністративних матеріали.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Полтава нетверезий водій хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

