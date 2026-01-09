ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні зупинили керманича автівки напідпитку та без посвідчення водія

Сьогодні, 12:29

 

Керування у стані сп’яніння — це не просто порушення закону, а реальна загроза життю та здоров’ю всіх учасників дорожнього руху

Учора ввечері патрульні у Кременчуці зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів з’ясувалося, що керманич не має посвідчення водія. А крім того, він мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала результат 0,73 проміле, що у понад 3 рази перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування автівкою та оформили два адміністративних матеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);
  • постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).
— Керування у стані сп’яніння — це не просто порушення закону, а реальна загроза життю і здоров’ю всіх учасників дорожнього руху. Якщо ви бачите нетверезого водія — телефонуйте 102 або 112, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, 1 січня на Полтавщині зіткнулися дві автівки, внаслідок чого травмувався трирічний хлопчик. Правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля однієї з автівок знаходився у стані сп’яніння.

А 6 грудня у Кременчуці сталася ДТП, внаслідок якої загинула людина. Водій Mitsubishi перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням та зіткнувся з іншою автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору, а її пасажир отримав тяжкі травми від яких помер у лікарні.

Автор: Віктор Крук
