У Кременчуці патрульні зупинили керманича автівки напідпитку та без посвідчення водія

Керування у стані сп’яніння — це не просто порушення закону, а реальна загроза життю та здоров’ю всіх учасників дорожнього руху
Учора ввечері патрульні у Кременчуці зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів з’ясувалося, що керманич не має посвідчення водія. А крім того, він мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала результат 0,73 проміле, що у понад 3 рази перевищує допустиму норму.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування автівкою та оформили два адміністративних матеріали:
Нагадаємо, 1 січня на Полтавщині зіткнулися дві автівки, внаслідок чого травмувався трирічний хлопчик. Правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля однієї з автівок знаходився у стані сп’яніння.
А 6 грудня у Кременчуці сталася ДТП, внаслідок якої загинула людина. Водій Mitsubishi перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням та зіткнувся з іншою автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору, а її пасажир отримав тяжкі травми від яких помер у лікарні.
