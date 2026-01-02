На Полтавщині зіткнулися автівки: один з водіїв був напідпитку — в ДТП постраждала дитина

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 250

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 1 січня, близько 15.30 на автодорозі Київ-Харків в межах села Поділ Миргородського району. Поліція розслідує обставини. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль MG, під керуванням 47-річного жителя Запорізької області, зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом якого знаходилась 41-річна жінка. Унаслідок ДТП трирічний хлопчик, що перебував в автомобілі Skoda, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля MG знаходився у стані сп’яніння.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.