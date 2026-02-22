ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

Сніговий колапс у Кременчуці, передислокації льотного коледжу та приєднання перинатального центру до лікарні: дайджест новин

Сьогодні, 14:00

 

Пропонуємо тижневий огляд головних новин — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

Конфлікт щодо передислокації Кременчуцького льотного коледжу

Ситуація щодо майбутньої передислокації Кременчуцького льотного коледжу лишається напруженою. У вівторок, 17 лютого, для врегулювання конфліктів між персоналом та адміністрацією, а також роз’яснення працівникам усіх обставин та причин переїзду закладу освіти до іншого регіону, до Кременчука приїхав ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції Валерій Сокуренко. Упродовж дня він почергово збирав працівників різних підрозділів, аби прояснити їм ситуацію із переїздом та, ймовірно, таки вмовити колектив на передислокацію.

«Це зрада у воєнний час»: як минула зустріч ректора Харківського університету внутрішніх справ із колективом льотного коледжу

 

Наступного дня він провів брифінг із журналістами Кременчука, на якому висловив свою думку щодо ситуації навколо закладу освіти. За його словами, головна причина переїзду — безпекова ситуація.

«Це рішення непросте і вимушене, проте правильне»: думка ректора ХНУВС про передислокацію льотного коледжу

— Це рішення є непростим і вимушеним, але правильним, — саме так висловився ректор ХНУВС генерал поліції Валерій Сокуренко під час брифінгу.

 

Перинатальнийого центр приєднають до лікарні «Кременчуцька»

У п’ятницю, 20 лютого, стало відомо, що перинатальний центр в Кременчуці планують приєднати до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Відповідний проєкт рішення розглянуть депутати на найближчій сесії міської ради. Останні роки перинатальний центр фінансувався переважно за кошти НСЗУ і більша їх частина йшла на зарплати праівникам.

У Кременчуці перинатальний центр приєднують до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» 

Станом на 1 лютого 2026 року у центрі працювали 312 осіб при 383 штатних посадах.

 

Ворог атакував нафтогазову інфраструктуру Полтавщини

У ніч на 20 лютого російські війська завдали чергового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури Полтавщини. За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, противник для цього застосував ударні безпілотники.

Унаслідок влучань на об’єкті зафіксували руйнування, виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС України.

Росіяни атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині — Корецький 

Того ж дня ми повідомляли, що пожежу на підприємстві у Миргородському районі, що виникла внаслідок обстрілу російських безпілотників, ліквідовували понад 150 рятувальників

 

Сніговий колапс чи снігова казка

19 лютого рясний сніг, який прогозували синоптики, фактично паралізував рух транспорту у Кременчуці. Попри те, що дороги та тротуари міста розчищували, пересування як пішоходів, так і транспорту було вкрай ускладнене: опади продовжувалися, а комунальники не встигали розчищувати дороги та тротуари.

«Сніговий колапс» у Кременчуці: автівки не можуть виїхати з дворів, а пішоходи — перейти перехрестя

У зв’язку із снігопадом учні кількох кременчуцьких шкіл навчалися онлайн, а частина — пішли до школи попри складні умови. За словами т. в. о. директора департаменту освіти Світлани Михайленко, адміністрації закладів освіти такі рішення приймали самостійно.

У Кременчуці школярів у зв’язку із снігопадом частково перевели на онлайн-навчання

Містяни кажуть, що такого снігопада у Кременчуці не памятають. Місто перетворилося на снігову казку.

 

1
Автор: Віктор Крук
