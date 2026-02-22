Сніговий колапс у Кременчуці, передислокації льотного коледжу та приєднання перинатального центру до лікарні: дайджест новин

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 286

Конфлікт щодо передислокації Кременчуцького льотного коледжу

Ситуація щодо майбутньої передислокації Кременчуцького льотного коледжу лишається напруженою. У вівторок, 17 лютого, для врегулювання конфліктів між персоналом та адміністрацією, а також роз’яснення працівникам усіх обставин та причин переїзду закладу освіти до іншого регіону, до Кременчука приїхав ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції Валерій Сокуренко. Упродовж дня він почергово збирав працівників різних підрозділів, аби прояснити їм ситуацію із переїздом та, ймовірно, таки вмовити колектив на передислокацію.

Наступного дня він провів брифінг із журналістами Кременчука, на якому висловив свою думку щодо ситуації навколо закладу освіти. За його словами, головна причина переїзду — безпекова ситуація.

— Це рішення є непростим і вимушеним, але правильним, — саме так висловився ректор ХНУВС генерал поліції Валерій Сокуренко під час брифінгу.

Перинатальнийого центр приєднають до лікарні «Кременчуцька»

У п’ятницю, 20 лютого, стало відомо, що перинатальний центр в Кременчуці планують приєднати до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Відповідний проєкт рішення розглянуть депутати на найближчій сесії міської ради. Останні роки перинатальний центр фінансувався переважно за кошти НСЗУ і більша їх частина йшла на зарплати праівникам.

Станом на 1 лютого 2026 року у центрі працювали 312 осіб при 383 штатних посадах.

Ворог атакував нафтогазову інфраструктуру Полтавщини

У ніч на 20 лютого російські війська завдали чергового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури Полтавщини. За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, противник для цього застосував ударні безпілотники.

Унаслідок влучань на об’єкті зафіксували руйнування, виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС України.

Того ж дня ми повідомляли, що пожежу на підприємстві у Миргородському районі, що виникла внаслідок обстрілу російських безпілотників, ліквідовували понад 150 рятувальників.

Сніговий колапс чи снігова казка

19 лютого рясний сніг, який прогозували синоптики, фактично паралізував рух транспорту у Кременчуці. Попри те, що дороги та тротуари міста розчищували, пересування як пішоходів, так і транспорту було вкрай ускладнене: опади продовжувалися, а комунальники не встигали розчищувати дороги та тротуари.

У зв’язку із снігопадом учні кількох кременчуцьких шкіл навчалися онлайн, а частина — пішли до школи попри складні умови. За словами т. в. о. директора департаменту освіти Світлани Михайленко, адміністрації закладів освіти такі рішення приймали самостійно.

Містяни кажуть, що такого снігопада у Кременчуці не пам’ятають. Місто перетворилося на снігову казку.