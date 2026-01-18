Відключення світла по максимуму, ветеранський простір та гуртожиток для ВПО: дайджест новин тижня

Ветеранський простір у Кременчуці обіцяють збудувати до квітня

У п’ятницю, 16 січня, з робочим візитом до Кременчука завітав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Він відвідав кілька об'єктів, одним з яких стало будівництво ветеранського простору. За словами міського голови Віталія Малецького, який супроводжував очільника Полтавщини, орієнтовно роботи мають завершити до 1 квітня цьогоріч.

Він назвав загальну вартість будівництва — близько 147 млн грн. Мер міста також зауважив, що проєкт реалізовують на умовах співфінансування з державою, яка покриває 63 млн грн, а решту — 84 млн грн — фінансує Кременчуцька громада.

У Кременчуці ветеранський простір можуть побудувати до квітня — Малецький

Проте, наступного дня у своєму Телеграм-каналі Віталій Дяківнич, розповідаючи про свою поїздку до Кременчука, назвав зовсім інші цифри.

— Загальна вартість понад 110 млн грн, з яких близько 64 млн грн — субвенція з державного бюджету, 23 млн грн — з обласного бюджету, решта — з місцевого, — написав очільник Полтавської ОВА.

Різниця загальної вартості будівництва у 37 млн грн та суми, яку на його реалізацію виділяють з міського бюджету, вочевидь можновладці пояснять на наступному тижні.

Гуртожиток для ВПО планують відкрити навесні

Ще одним об'єктом, який 16 січня у Кременчуці відвідав Віталій Дяківнич, став гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, який реконструюють на вулиці Троїцькій. Він розрахований більш ніж на 400 мешканців і гуртожиток планують здати навесні — можливо у квітні.

За словами Віталія Малецького, орієнтовна вартість реалізації цього проєкту складає понад 100 млн грн. Водночас точну суму витрат зможуть назвати тільки після завершення усіх робіт.

У Кременчуці гуртожиток для ВПО на вулиці Троїцькій планують відкрити навесні

Нещодавно журналісти видання «Медіадоказ» у кошторисі з утеплення фасаду гуртожитку на майже 27 млн грн виявили близько пів мільйона ймовірної переплати. У матеріалі також зазначають, що вартість цього житла співмірна з ціною квартир, які у Києві коштують майже вдвічі дешевше.

Віталій Малецький заперечив висновки журналістів, що за кошти, які були витрачені на ремонт гуртожитку, можна було б придбати нове житло для переселенців, пославшись на ціну житла у Кременчуці.

Втім, як зауважили журналісти, ВПО зможуть користуватися гуртожитком лише тимчасово — без права приватизації чи обміну.

Новий начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич формує свою команду

Нинішній очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич на минулому тижні погодив звільнення двох своїх заступників — Володимира Когута та Антона Чубенка, а також керівницю апарату ОВА Таїсію Мельницьку.

Голова Полтавської ОВА погодив звільнення трьох заступників: серед них колишній очільник області Когут

Володимир Когут близько року очолював Полтавську ОВА в якості вионуючого обовязки начальника, після звільнення з посади Філипа Проніна.

На Полтавщині запроваджений режим максимальної економії світла

З п’ятниці, 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Як зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, органам місцевого самоврядування рекомендовано вимикати надлишкове вуличне освітлення, а представникам бізнесу — обмежити підсвітку вивісок, рекламних щитів та вітрин.

На Полтавщині запроваджують режим максимальної економії електроенергії

У суботу до редакції «Кременчуцького Телеграфу» зі скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-ти поверхівки, яка знаходиться за на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Електроопалення в їхньому будинку працює лише кілька годин на добу, бо електроенергію відключають згідно графіку, й мешканці багатоповерхівки замерзають.

У Кременчуці в 14-ти поверхівці опалення працює лише кілька годин на добу — мешканці волають про допомогу

Хоча наприкінці тижня уряд ухвалив рішення, що будинки з електроопаленням найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками.

Військовозобов’язані мають стати на військовий облік в районних адміністраціях

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають на території Кременчука, повинні перебувати на військовому обліку не тільки в ТЦК, а й в органах місцевого самоврядування. Це передбачено постановою Кабміну.

Військовозобов’язані, що проживають у Кременчуці, мають стати на військовий облік в районних адміністраціях

Новостворені відділи з питань ведення персонально-первинного військового обліку в районних адміністраціях займатимуться виключно військовим обліком, а не проведенням мобілізації.

«Красиво жити не заборониш», або «пізно пити Боржомі…»

«Кременчуцький Телеграф» з’ясував, що мерія Кременчука закупила понад 2 тисячі пляшок мінеральної води на 97,5 тис. грн. Договір з постачальником уклали 6 січня — воду мають постачати до кінця року.

Отже, виконком отримає воду у різних пляшках та за дивною ціною:

«Боржомі» 0,5 л. (скло) — 300 шт. по 65 грн за пляшку;

«Моршинська» 0,5 л. (пластик) негазована — 840 шт. 22 грн за пляшку;

«Моршинська» 0,5 л. (пластик), слабогазована — 840 шт. 22 грн за пляшку;

«Моршинська» 0,5 л. (скло) негазована — 360 шт. 57 грн за пляшку;

«Моршинська» 0,5 л. (скло) слабогазована — 360 шт. 57 грн за пляшку.

Мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень: Малецький прокоментував тендер

Під час засідання виконкому 12 січня міський голова Віталій Малецький, коментуючи цю закупівлю, заявив, що «це вода, як правило, для масових заходів — сесій, прийому іноземних делегацій тощо».