Відключення світла по максимуму, ветеранський простір та гуртожиток для ВПО: дайджест новин тижня

У п’ятницю, 16 січня, з робочим візитом до Кременчука завітав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Він відвідав кілька об'єктів, одним з яких стало будівництво ветеранського простору. За словами міського голови Віталія Малецького, який супроводжував очільника Полтавщини, орієнтовно роботи мають завершити до 1 квітня цьогоріч.
Він назвав загальну вартість будівництва — близько 147 млн грн. Мер міста також зауважив, що проєкт реалізовують на умовах співфінансування з державою, яка покриває 63 млн грн, а решту — 84 млн грн — фінансує Кременчуцька громада.
Проте, наступного дня у своєму Телеграм-каналі Віталій Дяківнич, розповідаючи про свою поїздку до Кременчука, назвав зовсім інші цифри.
Різниця загальної вартості будівництва у 37 млн грн та суми, яку на його реалізацію виділяють з міського бюджету, вочевидь можновладці пояснять на наступному тижні.
Ще одним об'єктом, який 16 січня у Кременчуці відвідав Віталій Дяківнич, став гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, який реконструюють на вулиці Троїцькій. Він розрахований більш ніж на 400 мешканців і гуртожиток планують здати навесні — можливо у квітні.
За словами Віталія Малецького, орієнтовна вартість реалізації цього проєкту складає понад 100 млн грн. Водночас точну суму витрат зможуть назвати тільки після завершення усіх робіт.
Нещодавно журналісти видання «Медіадоказ» у кошторисі з утеплення фасаду гуртожитку на майже 27 млн грн виявили близько пів мільйона ймовірної переплати. У матеріалі також зазначають, що вартість цього житла співмірна з ціною квартир, які у Києві коштують майже вдвічі дешевше.
Віталій Малецький заперечив висновки журналістів, що за кошти, які були витрачені на ремонт гуртожитку, можна було б придбати нове житло для переселенців, пославшись на ціну житла у Кременчуці.
Втім, як зауважили журналісти, ВПО зможуть користуватися гуртожитком лише тимчасово — без права приватизації чи обміну.
Нинішній очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич на минулому тижні погодив звільнення двох своїх заступників — Володимира Когута та Антона Чубенка, а також керівницю апарату ОВА Таїсію Мельницьку.
Володимир Когут близько року очолював Полтавську ОВА в якості вионуючого обовязки начальника, після звільнення з посади Філипа Проніна.
З п’ятниці, 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.
Як зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, органам місцевого самоврядування рекомендовано вимикати надлишкове вуличне освітлення, а представникам бізнесу — обмежити підсвітку вивісок, рекламних щитів та вітрин.
У суботу до редакції «Кременчуцького Телеграфу» зі скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-ти поверхівки, яка знаходиться за на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Електроопалення в їхньому будинку працює лише кілька годин на добу, бо електроенергію відключають згідно графіку, й мешканці багатоповерхівки замерзають.
Хоча наприкінці тижня уряд ухвалив рішення, що будинки з електроопаленням найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками.
Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають на території Кременчука, повинні перебувати на військовому обліку не тільки в ТЦК, а й в органах місцевого самоврядування. Це передбачено постановою Кабміну.
Новостворені відділи з питань ведення персонально-первинного військового обліку в районних адміністраціях займатимуться виключно військовим обліком, а не проведенням мобілізації.
«Кременчуцький Телеграф» з’ясував, що мерія Кременчука закупила понад 2 тисячі пляшок мінеральної води на 97,5 тис. грн. Договір з постачальником уклали 6 січня — воду мають постачати до кінця року.
Отже, виконком отримає воду у різних пляшках та за дивною ціною:
Під час засідання виконкому 12 січня міський голова Віталій Малецький, коментуючи цю закупівлю, заявив, що «це вода, як правило, для масових заходів — сесій, прийому іноземних делегацій тощо».
