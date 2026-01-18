ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

Відключення світла по максимуму, ветеранський простір та гуртожиток для ВПО: дайджест новин тижня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 386

 

Пропонуємо тижневий огляд головних новин — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

Ветеранський простір у Кременчуці обіцяють збудувати до квітня

У п’ятницю, 16 січня, з робочим візитом до Кременчука завітав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Він відвідав кілька об'єктів, одним з яких стало будівництво ветеранського простору. За словами міського голови Віталія Малецького, який супроводжував очільника Полтавщини, орієнтовно роботи мають завершити до 1 квітня цьогоріч.

Він назвав загальну вартість будівництва — близько 147 млн грн. Мер міста також зауважив, що проєкт реалізовують на умовах співфінансування з державою, яка покриває 63 млн грн, а решту — 84 млн грн — фінансує Кременчуцька громада.  

У Кременчуці ветеранський простір можуть побудувати до квітня — Малецький 

Проте, наступного дня у своєму Телеграм-каналі Віталій Дяківнич, розповідаючи про свою поїздку до Кременчука, назвав зовсім інші цифри.

— Загальна вартість понад 110 млн грн, з яких близько 64 млн грн — субвенція з державного бюджету, 23 млн грн — з обласного бюджету, решта — з місцевого, — написав очільник Полтавської ОВА.

Різниця загальної вартості будівництва у 37 млн грн та суми, яку на його реалізацію виділяють з міського бюджету, вочевидь можновладці пояснять на наступному тижні.  

 

Гуртожиток для ВПО планують відкрити навесні 

Ще одним об'єктом, який 16 січня у Кременчуці відвідав Віталій Дяківнич, став гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, який реконструюють на вулиці Троїцькій. Він розрахований більш ніж на 400 мешканців і гуртожиток планують здати навесні — можливо у квітні.

За словами Віталія Малецького, орієнтовна вартість реалізації цього проєкту складає понад 100 млн грн. Водночас точну суму витрат зможуть назвати тільки після завершення усіх робіт.

У Кременчуці гуртожиток для ВПО на вулиці Троїцькій планують відкрити навесні 

Нещодавно журналісти видання «Медіадоказ» у кошторисі з утеплення фасаду гуртожитку на майже 27 млн грн виявили близько пів мільйона ймовірної переплати. У матеріалі також зазначають, що вартість цього житла співмірна з ціною квартир, які у Києві коштують майже вдвічі дешевше.

Віталій Малецький заперечив висновки журналістів, що за кошти, які були витрачені на ремонт гуртожитку, можна було б придбати нове житло для переселенців, пославшись на ціну житла у Кременчуці.

Втім, як зауважили журналісти, ВПО зможуть користуватися гуртожитком лише тимчасово — без права приватизації чи обміну.

 

Новий начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич формує свою команду

Нинішній очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич на минулому тижні погодив звільнення двох своїх заступників — Володимира Когута та Антона Чубенка, а також керівницю апарату ОВА Таїсію Мельницьку.

Голова Полтавської ОВА погодив звільнення трьох заступників: серед них колишній очільник області Когут

Володимир Когут близько року очолював Полтавську ОВА в якості вионуючого обовязки начальника, після звільнення з посади Філипа Проніна.

 

На Полтавщині запроваджений режим максимальної економії світла

З п’ятниці, 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Як зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, органам місцевого самоврядування рекомендовано вимикати надлишкове вуличне освітлення, а представникам бізнесу — обмежити підсвітку вивісок, рекламних щитів та вітрин.

На Полтавщині запроваджують режим максимальної економії електроенергії 

У суботу до редакції «Кременчуцького Телеграфу» зі скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-ти поверхівки, яка знаходиться за на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Електроопалення в їхньому будинку працює лише кілька годин на добу, бо електроенергію відключають згідно графіку, й мешканці багатоповерхівки замерзають.

У Кременчуці в 14-ти поверхівці опалення працює лише кілька годин на добу — мешканці волають про допомогу

Хоча наприкінці тижня уряд ухвалив рішення, що будинки з електроопаленням найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками.

 

Військовозобов’язані мають стати на військовий облік в районних адміністраціях 

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають на території Кременчука, повинні перебувати на військовому обліку не тільки в ТЦК, а й в органах місцевого самоврядування. Це передбачено постановою Кабміну.

Військовозобов’язані, що проживають у Кременчуці, мають стати на військовий облік в районних адміністраціях 

https://www.telegraf.in.ua/topnews/10146485-vijskovozobovjazani-scho-prozhivajut-u-kremenchuci-majut-stati-na-vijskovij-oblik-v-rajonnih-administracijah.html

Новостворені відділи з питань ведення персонально-первинного військового обліку в районних адміністраціях займатимуться виключно військовим обліком, а не проведенням мобілізації.

 

«Красиво жити не заборониш», або «пізно пити Боржомі…»

«Кременчуцький Телеграф» з’ясував, що мерія Кременчука закупила понад 2 тисячі пляшок мінеральної води на 97,5 тис. грн. Договір з постачальником уклали 6 січня — воду мають постачати до кінця року.

Отже, виконком отримає воду у різних пляшках та за дивною ціною: 

  • «Боржомі» 0,5 л. (скло) — 300 шт. по 65 грн за пляшку;
  • «Моршинська» 0,5 л. (пластик) негазована — 840 шт. 22 грн за пляшку;
  • «Моршинська» 0,5 л. (пластик), слабогазована — 840 шт. 22 грн за пляшку;
  • «Моршинська» 0,5 л. (скло) негазована — 360 шт. 57 грн за пляшку;
  • «Моршинська» 0,5 л. (скло) слабогазована — 360 шт. 57 грн за пляшку.

Мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень: Малецький прокоментував тендер

Під час засідання виконкому 12 січня міський голова Віталій Малецький, коментуючи цю закупівлю, заявив, що «це вода, як правило, для масових заходів — сесій, прийому іноземних делегацій тощо».

ПО ТЕМІ:

Призначення нового керівника ОВА, оновлений ГПВ: головні події тижня для жителів Кременчука

Перші діти, поїзд до ЄС і «розтринькані» мільйони: головне за тиждень

Кременчук знов під ударом, статки очільника обласного управління СБУ та підумки сесії райради: головне за тиждень

На вулиці Кременчука виїхали нові тролейбуси, яка зарплата у мера та його заступників, райрада не може зібратися: дайджест новин тижня

Депутатські автівки, резонансні суди та наслідки російських атак: головні новини тижня, що минув

2
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук дайджест новини тиждень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх